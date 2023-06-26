تجهيز سيارات لغسيل مخلفات ذبح الأضاحي في العيد

تستعد هيئة نظافة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، عبر مراجعة الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية، والشوارع المؤدية للمساجد والساحات والمناطق المحيطة بالحدائق والمتنزهات وصيانة كابلات وأعمدة الإنارة وإحكام غلق أبوابها.



وجرى التنبيه على مديري أفرع هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، بضرورة عمل محاضر مخالفات للمواطنين المخالفين لتعليمات الذبح خارج المجازر، كما تم تكليف الإنقاذ المركزى بتجهيز سيارات المياه المزودة بالمواد المطهرة لغسيل وتطهير أماكن مخلفات الذبح بالشوارع أولا بأول فى حالة وجود دماء ناتجة عن ذبح مخالف خلال ايام العيد.



يقول اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وانارة القاهرة، إنه تم الانتهاء من إجراء تقليم الأشجار والعناية بالمسطحات الخضراء عامة وامام المساجد والساحات خاصة ورفع كفاءة الحدائق التابعة للهيئة لاستقبال الزائرين ومنها 20 حديقة متميزة.



وأكد اللواء إيهاب الشرشابى على استمرار غرفة عمليات الهيئة بالعمل بكامل طاقتها لتلقى أى شكاوى على مدار اليوم على ارقام 26843759 ، و الخط الساخن 15264، والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الأخري الخاصة بالمرافق العامة والأحياء والإسعاف والمطافي وغيرها.

