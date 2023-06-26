اللقطات الأولى من انهيار عقار سيدي بشر بالإسكندرية| فيديو

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية، مقطع فيديو يوثق اللقطات الأولى من انهيار عقار سيدي بشر بنطاق حي المنتزه أول شرق الإسكندرية.

العقار المنهار بالإسكندرية

وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن ضحايا عالقين أسفل أنقاض الذي انهار اليوم الإثنين بشكل شبه كامل، ما أسفر عن تحطم سيارات ووجود بعض قاطنيه ورواد سوبر ماركت أسفل الأنقاض.

كان قد تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد بانهيار عقار بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي بدائرة القسم، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف واللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، إلى موقع الحادث، وجرى فرض كردون أمني ويجري رفع الأنقاض.

وتحاول قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض والبحث عن ناجين أو ضحايا أسفل الأنقاض.

شاهد اللقطات الأولى من انهيار عقار الإسكندرية