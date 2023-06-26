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الإثنين 26 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

عمل القاهرة تعلن تبادل خبرات وتعاون مع "مؤسسة آراب أفريكان" في التدريب المهني

توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بالقاهرة ، بشأن لقاء مع موسى أبو جليل  رئيس مؤسسة آراب أفريكان ورئيس مؤسسة التعاون العربى الافريقى  بناءاً على اللقاء الاول  الذي عقد مع المستشار إسماعيل ابو ضباب  مستشار الاسثتمار فى سفارة افريقيا الوسطى فى مصر، لبحث سبل التعاون لتوفير فرص عمل، فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لتوفير مزيد من فرص العمل والتدريب للشباب من الجنسين فى اطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل .

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تبادل الخبرات بين الشباب

وأوضح احمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة فى تقريره للوزارة ، أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل  التعاون بين الجانبين  وتبادل الخبرات بين الشباب المصرى والافريقى في مجال التدريب ومختلف المجالات وفتح أسواق العمل فى الدول الافريقية وفتح مجال للاستثمار والمشروعات الصغيرة فى افريقيا للشباب المصرى،وتدريب الشباب المصرى لتمكنهم من العمل فى بعض الدول الافريقية وذلك عن طريق دورات بالمراكز المهنية فى كافة محافظات الجمهورية التابعة لوزارة العمل .

توقيع بروتوكول تعاون 

مؤسسة التعاون العربى الافريقى

من جانبه رحب موسى أبو جليل رئيس مؤسسة آراب أفريكان ورئيس مؤسسة التعاون العربى الافريقى بالتعاون مع المديرية ودعم بعض الملتقيات الخاصة لتمكين الشباب للعمل ، مبدياً استعداد المؤسسة للتعاون مع وزارة العمل ومديرياتها لدعم التدريب وتأهيلهم للعمل فى الدول الافريقية .

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