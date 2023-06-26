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الإثنين 26 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

العمل تعقد ندوات توعوية حول التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة بالإسماعيلية

الندوة الأولى بمديرية
الندوة الأولى بمديرية الصحة

قالت وزارة العمل أن وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمديرية العمل بالاسماعيلية نظمت سلسلة ندوات تثقيف وتوعية حول محور الحماية والتمكين الاجتماعي والاقتصادي  لإستراتيجية مصر 2030،  وذلك بالتعاون مع إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة قناة السويس وكلية الطب ومديرية الصحة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة،وإدارة تنمية القرية ،ووحدة السكان بالاسماعيلية ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية توعية العاملين بحقوقهم وواجباتهم لا سيما حماية المرأة العاملة وتمكينها اقتصادياً .

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وأوضح محمد طلعت مدير المديرية في تقريره للوزارة ، عُقدت الندوة الأولى بمديرية الصحة والثانية بمركز ومدينة القصاصين، بهدف  التوعية بعيادة المرأة الآمنة التي تم افتتاحها حديثا بالمستشفى الجامعي بالاسماعيلية ودورها لمناهضة العنف ضد المرأة ، أيضا التوعية بالصحة الانجابية وخطورة الزواج المبكر والخدمات المقدمة من مديريةالصحة ،و بدور  والخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومديرية العمل وإدارة تنمية القرية بالاسماعيلية .

 الندوة الأولى بمديرية الصحة

التعريف بالعنف القائم على النوع الاجتماعي

وأضاف مدير المديرية أن الندوة تناولت التعريف بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، وما ينتج عنه من مخاطر وتهديدات صحية، سواء جسدية أو نفسية وسلوكية، والعواقب المترتبة على العنف، وتأثير العنف الأسري على الأطفال والحياة الاجتماعية، ودور المؤسسات الصحية في التعامل مع الحالات المعنفة في ضوء تحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، كما قامت مروة أنس مديرة وحدة تكافؤ الفرص (بمديرية العمل بالاسماعيلية ) بإلقاء الضوء على الخدمات العديدة والمتنوعة التي تقدمها الإدارات المختلفة بالمديرية لتعزيز التمكين الاقتصادي للشباب والفتيات والسيدات بالقطاع الخاص ومناقشة سبل دعم المرأة في المناطق الصناعية والمشروعات الخاصة لهن وتدريب وتحسين مهاراتهن التطبيقية العملية في عدة حرف وصناعات.

 الندوة الأولى بمديرية الصحة

واختتمت مدير وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالاسماعيلية الندوتين بتقديم الشكر للدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية وللسيد مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين،و الدكتورة عبير هجرس وكيل كلية الطب لشئون البيئة وخدمة المجتمع والسادة المحاضرين وكافة الجهات المشاركة في تنظيم الندوات والسادة الحضور بإجمالي عدد 95 مستفيد بالندوتين من رؤساء تكافؤ الفرص بالمديريات والرائدات الريفيات.. وأفادت أن هذه الندوات سيتم تعميمها الفترة المقبلة على كافة المراكز والمدن والقرى بالاسماعيلية.

 الندوة الأولى بمديرية الصحة

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