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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

معهد التخطيط يعقد ورشة عمل تدريبية حول تقرير تحديات التنمية في العالم

ورشة عمل تدريبية
ورشة عمل تدريبية

افتتحت الأستاذة الدكتورة هالة أبو علي نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا  ورشة عمل تدريبية حول "تقرير تحديات التنمية في العالم: نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية" الصادر عن  اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسـيا - الأمـم المتحدة، والتي عقدت على مدار يومين، وذلك في إطار اهتمام المعهد  بالقضية التي يتناولها التقرير، والتأكيد على التعاون المشترك بين اللجنة والمعهد في شتى المجالات البحثية. 

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ورشة العمل التدريبية 

 ورشة عمل تدريبية 

تقرير تحديات التنمية العربية 


وفي كلمته أوضح الأستاذ الدكتور خالد أبو إسماعيل رئيس قسم التنمية الاقتصادية والفقر بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا أن ورشة العمل التدريبة بمثابة اجتماع تحاوري وتشاوري وليس تدريب بالمفهوم التقليدي، كما تستهدف إلقاء الضوء ليس على أساليب كمية فحسب وإنما كيفية استخدام مقاييس التنمية، مشيرًا إلى أن تقرير تحديات التنمية العربية يسعى لتحديد نقاط مفصلية ومحورية يمكن من خلالها توصيل رسالة لصانع القرار.

 ورشة عمل تدريبية 

 
وحول نتائج تقرير تحديات التنمية في العالم أشار أ.د. أبو إسماعيل إلى أن قسمًا كبيرًا من سكان العالم يواجهون ظروفًا تنموية صعبة بل وسيئة للغاية في بعض الأحيان، مشيرًا إلى أن طريق الإنجاز لا يزال طويلًا ولاسيما فيما يتعلق بجودة التنمية البشرية، وأن الاستدامة البيئية تشكل شاغلًا أساسيًا للبلدان المتقدمة والنامية على السواء، بالإضافة إلى أن الحكم الرشيد يعد الأكثر إلحاحًا على مستوى التنمية في العالم..

 تقديم الدعم الفني


جدير بالذكر أن الهدف من ورشة العمل هو تقديم الدعم الفني وتدريب كوادر المعهد على تصميم الأدلة والمؤشرات المتعلقة بتحديات التنمية وإمكانية تطويعها للمستوى الوطني. 

 ورشة عمل تدريبية 

حيث تم تقسيم المشاركين بناءً على خبراتهم إلى مجموعات للتدريب على مؤشر تحديات التنمية، ومؤشر عدم المساواه في التنمية، ومؤشر الصمود الاقتصادي، واختتمت الورشة بجلسة عامة لمناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج والطريق إلى الأمام.

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