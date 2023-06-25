دمياط: تجهيز 83 ساحة لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك

أعلنت مديرية الأوقاف بدمياط، برئاسة الشيخ محمد سلامة وكيل الوزارة، تجهيز ٨٣ ساحة على مستوى المحافظه لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك

وفى ذات السياق تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعدادات المديرية لتجهيز الساحات بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وكذلك خطتها لتواجد الائمة المعتمدين بها وذلك وفقًا لقرار وزارة الاوقاف

وهنأت المحافظ، أبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدة على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات للاستعداد التام وتجهيز الساحات لاداء شعائر صلاة العيد علي النحو التالي