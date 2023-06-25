عاجل
امتحانات الثانوية العامة من المنهج ووضعت بضوابط ومعايير (فيديو) الدفاع المدني السعودي يحذر الحجاج من المخالفات بادرةٍ سعودية.. خادم الحرمين يأمر باستضافة 2000 حاج برنامج تأهيلي لاعبي الزمالك استعدادًا لمباراة غزل المحلة أمراض خطيرة تُصيب جيران المطارات.. أطباء يكتشفون كارثة
الأحد 25 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

دمياط: تجهيز 83 ساحة لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك

محافظ دمياط
محافظ دمياط

أعلنت مديرية الأوقاف بدمياط، برئاسة الشيخ محمد سلامة وكيل الوزارة، تجهيز ٨٣ ساحة على مستوى المحافظه لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك

وفى ذات السياق تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعدادات المديرية لتجهيز الساحات بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وكذلك خطتها لتواجد الائمة المعتمدين بها وذلك وفقًا لقرار وزارة الاوقاف

وهنأت المحافظ، أبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدة على ضرورة التنسيق بين  كافة الجهات للاستعداد التام وتجهيز الساحات لاداء شعائر صلاة العيد علي النحو التالي 

 

الجريدة الورقية