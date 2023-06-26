عبدالجليل: كولر سر تألق لاعبي الأهلي هذا الموسم

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن حسين الشحات يعشق النادي الأهلي منذ الصغر، وعندما كان في مصر المقاصة كان يتواجد في المدرجات، مشيرًا إلى أنه سعيد للغاية بالتجديد، والأمر لا علاقة له بالأموال، لأنه لو كان يبحث عن المال لأكمل مسيرته في العين الاماراتي.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "سعيد أيضا بتجديد عقد رامي ربيعة للغاية، فهو لاعب جيد وعندما يتم استدعائه للمشاركة يظهر بشكل جيد، وكان من الطبيعي أن يجدد ياسر إبراهيم لأنه المساك الأساسي بجوار محمد عبدالمنعم".

وأضاف: "يجب أن نوجه الشكر إلى مارسيل كولر، الذي نجح في اكتشاف وتطوير لاعبي الأهلي بشكل أكثر من رائع، والأهلي أمام منتخب السويس قدم مستوى رائع وهاجم بضراوة من كل اتجاه، لكن المنافس بذل أقصى جهد لديه وهو يلعب أمام فريق كبير".

وواصل: "فوجئت بعدم مشاركة محمد شريف، وتواجد محمد الشناوي بشكل أساسي أمام السويس وحرس الحدود، فمتي سيلعب مصطفى شوبير وعلي لطفي؟، كان من الأفضل مشاركة أحد الحراس البدلاء في هذه المباراة، لا يجب أن يخطئ كولر مثلما سبق وفعل بيتسو موسيماني".

وزاد: "يجب أن يقوم كولر بتجهيز الحراس، حتى لا يدخل في مأزق حال تعرض الشناوي لأي إصابة، وسعيد بمستوى أحمد قندوسي، بعد مشاركته في الشوط الثاني أمام منتخب السويس".

وأتم: "قلق بشأن محمد شريف، لماذا لم يشارك أمام منتخب السويس، أخشى أن يكون كولر غير مقتنع باللاعب في الفترة الماضية، كهربا أضاع العديد من الفرص السهلة، وطاهر محمد طاهر بدأ يلعب السهل، وهو ما جعله يسجل هدفا في حرس الحدود، وأصبح يلعب بايجابية أكثر من السابق".

كواليس تمديد عقد الشحات مع الأهلي

كشف محمد الشحات شقيق ووكيل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عن تلقي شقيقه عرضا للانتقال إلى نادي الزمالك وثلاثة دوريات عربية.

وقال محمد الشحات في تصريحات لبرنامج "رقم 10" مع كريم رمزي على شاشة القناة الأولى: "تلقينا عرضا عن طريق وسطاء لانتقال حسين إلى نادي الزمالك، وكذلك ثلاثة دوريات عربية منها الدوري السعودي، إلا أن حسين رفض وتمسك بالاستمرار مع الأهلي على الرغم من أن العروض كانت قيمتها المالية أضعاف ما سيتقاضاه مع الأهلي".

وعن تأخر التجديد حتى نهاية الموسم، قال محمد الشحات: "كنا نركز في بطولة إفريقيا وبعدها انضم حسين للمنتخب، وبعد العودة جلست مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي جلسة واحدة لم تستغرق 30 دقيقة واتفقنا على التجديد دون شروط".