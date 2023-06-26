أحمد أيوب: كنت أفضل عدم مشاركة حمدي فتحي مع الأهلي أمام السويس

أكد أحمد أيوب مدرب حرس الحدود السابق، أن مواجهة الأهلي ضد منتخب السويس كانت صعبة في ظل طموح المنافس، الذي لعب بشكل دفاعي، من أجل تقليل الفروق الفنية، مشددًا على أن ميمي فريد مدرب منتخب السويس كان يلعب على عامل الوقت من أجل الوصول لوقت اضافي وركلات جزاء.

وقال أيوب في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تشكيل الأهلي لم يكن الأفضل، كان الأفضل البدء بـ قندوسي أو أفشة في وسط الملعب، حتى لو لم يكن يعرف منتخب السويس جيدًا، خصوصا أنه فريق في القسم الثاني".

وأضاف: "كولر عليه أن يتميز بالمرونة المطلوبة في التعامل مع بعض المباريات، لكن وجهات نظر المدربين بالطبع، والمدرب السويسري حقق كل البطولات خلال الموسم الحالي".

وأكمل: "كان من الافضل اليوم عدم مشاركة حمدي فتحي طالما سيرحل إلى الوكرة، الأفضل تجهيز البديل، لابد أن يكون هناك مرونة أكبر من جانب كولر وفقا لمعطيات المنافس، ولكن لا أعرف ماذا يدور في عقل المدير الفني للأهلي".

وزاد: "طالما كولر يرى أن خالد عبدالفتاح في الجبهة اليسرى هو الأفضل كبديل لـ علي معلول، فأنا أؤيد وجهة نظر المدير الفني".

وأردف: "طاهر محمد طاهر لا يشارك باستمرار في الفترة الماضية بشكل مستمر، ولذلك يظهر بعيدا عن الأداء الجيد، ولذلك يظهر رتم اللاعب بعيدًا عن زملائه تماما، لكنه لاعب جيد وأنصحه أن يقاتل لاستعادة مستواه سريعا".

واستطرد: "كولر كان قلق في نهاية المباراة خوفًا من امتداد اللقاء لوقت إضافي، لذلك قرر تأخير التغييرات المتبقية لما بعد الـ90 دقيقة".

وأكد: "الأهلي يسير بشكل طيب هذا الموسم وحقق كل البطولات الممكنة، والفريق يضم لاعبين خبرات، واستطاع حسم الألقاب في الأوقات الصعبة".

وأتم: "الأهلي يجني ثمار استقراره والمحافظة على الجيل الحالي، وهو من اسرار نجاح النادي في الموسم الجاري".

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

يلتقي فريق البنك الاهلي بنظيره النادي الاهلي في تمام التاسعه والنصف من مساء الخميس المقبل لحساب منافسات الجوله رقم 32 من مسابقه الدوري الممتاز التي يحتل الاحمر صدارتها ويقترب رويدا نحو تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه لمده موسمين.

ومن المقرر اذاعه لقاء عبر قنوات اون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحليه للاندية.