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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

حقيقة مفاوضات الزمالك لضم محمد شريف وأفشة

محمد شريف وأفشة
محمد شريف وأفشة

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر  السابق حقيقة ما تردد حول مفاوضات الزمالك لضم محمد شريف ومحمد مجدي أفشة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنفي كل ما تردد حول مفاوضات نادي الزمالك مع محمد شريف أو محمد مجدي أفشة ثنائي الأهلي"  .

وأضاف: "كولر هو من طلب تأجيل حسم ملف التجديد للثنائي محمد شريف، وأفشة".

 

ميدو يعلق على ظهور والدة حسين الشحات خلال تجديد عقده مع الأهلي


في سياق متصل أثنى أحمد حسام ميدو على لقطة ظهور والدة حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معه خلال تجديد عقده مع القلعة الحمراء. 
 

قال ميدو : "اللي بيعمله حسين الشحات بخصوص ظهور والدته معاه في تجديد عقده مع الأهلي حاجة عظيمة، بيعكس فضل أمه، ومتكسفش إنه يبوس إيديها قدام الكاميرات"

وواصل : "الأم لا تعوض وبوجه التحية لحسين الشحات إنه خلى والدته معاه في لحظة تاريخية في حياته وعمره ما هينساها، مش فاهم ليه التريقة على السوشيال ميديا احنا عايشين بدعوات أمهاتنا"

وأتم حديثه قائلًا:"كل اللاعيبة المغاربة في كأس العالم كان معاها الأم وده بيعكس فضل الأم"

موعد مباراة الأهلي القادمة 

 

يلتقي فريق الأهلى بنظير البنك مساء الخميس المقبل لحساب منافسات الجوله رقم 32 من مسابقه الدوري الممتاز التي يحتل الاحمر صدارتها ويقترب رويدا نحو تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه لمده موسمين.

وستقام أحداث مباراة الأهلي والبنك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت كلا من القاهرة ومكة المكرمة فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي. 
ومن المقرر اذاعه لقاء عبر قنوات اون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحليه للاندية.

كان لقاء الدوري الاول من بطوله الدوري بين الاهلي والبنك الاهلي قد انتهى بتفوق الاحمر بهدف من دون رد عن طريق اللاعب محمد شريف.
ويقود الاهلي مواجهته المقبله في الدوري محتلا صداره ترتيب المسابقه المحليه في الرصيد 65 نقطه بينما يمتلك فريق البنك الاهلي 35 نقطه يحتل بهم الترتيب ١١ في مسابقه الدوري.

 

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