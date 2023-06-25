ميدو لميكالي: لابد من إعادة تأهيل لاعبي المنتخب الأولمبي نفسيا

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق نصيحة خاصة لروجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي والذي تعادل مع النيجر سلبيا في افتتاح مباريات الفراعنة بكأس الأمم تحت 23 عاما.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "25% من تمريرات لاعبي منتخب مصر الأولمبي ضد النيجر خرجت بشكل خاطئ هذا يعكس توتر اللاعبين والأمر ليس له علاقة بالإمكانيات".

ميدو : هناك سلبيات فنية داخل صفوف المنتخب الأولمبي

وأضاف نجم الزمالك السابق: "ميكالي لابد أن يعالج تلك السلبيات الفنية ويبعد التوتر عن اللاعبين"

واختتم حديثه قائلا: "لابد من إعادة تأهيل لاعبي منتخب مصر الأولمبي نفسيا قبل مواجهات الفترة المقبلة"



ميدو يوجه رسالة للاعبي المنتخب الأولمبي

وقال أحمد حسام ميدو :"رسالتي للاعبي منتخب مصر الأولمبي ألا تحبطوا يجب أن تكونوا هادئين وانظروا إلى منتخب شوقي غريب الذي خسر من الأرجنتين بسبعة أهداف مقابل هدف ثم عاد ليحقق الإنجاز، والتعادل مع النيجر اختبار من ربنا عليكم الاتحاد وتخطي الموقف"

وتعادل المنتخب الأولمبي مع نظيره منتخب النيجر في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد طنجة، ضمن مباريات الجولة الأولى من مباريات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا المقامة في المغرب العربي.

وبهذا التعادل يتقاسم كلا من منتخب مصر الأولمبي والنيجر المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة لكلا منها.

في سياق متصل قال البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي في المؤتمر الصحفي الذي اقيم قبل مواجهة النيجر ، انه يتطلع لتحقيق انطلاقة مميزة تليق باسم الكرة المصرية أمام النيجر في الجولة الأولي من دور المجموعات بالتصفيات الأفريقية".



أشار:" ان جميع مباريات البطولة قوية ،ان المنتخبات المتأهلة تتساوى فى الأحلام المشروعة لتحقيق هدف التأهل لأولمبياد باريس المرتقبة ، نحن درسنا كل منافسينا جيدا ، ولدينا منتخب متكامل ولاعبون شجعان وفريق جيد ونتطلع لتحقيق حلم الجمهور والوصول إلى أبعد نقطة فى البطولة .





أتم في تصريحاته :" شاهدنا منتخب النيجر جيدًا، ونسعى لتحقيق أول 3 نقاط في البطولة ،فى الوقت نفسه نطمئن الجماهير المصرية وكلنا ثقة فى لاعبينا".