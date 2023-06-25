السعوديون يهدرون 4 ملايين طن من نفايات الطعام سنويًا

أطلقت المملكة العربية السعودية، مبادرة التوعية البيئية، وهي إحدى المبادرات الخاصة بالتزام حُجاج بيت الله الحرام بترشيد استهلاك الغذاء والماء خلال أداء مناسك الحج.

مبادرة التوعية البيئية في السعودية

وأصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، على أهمية التزام حُجاج بيت الله الحرام بترشيد استهلاك الغذاء والماء خلال أداء مناسك الحج، وذلك من خلال اتباع سلوكيات بيئية بسيطة، تُمكّنهم من تناول الأطعمة والمشروبات بقدر الحاجة، وفقًا لما نشرته العربية.

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وأشارت البيئة السعودية، إلى أن تم إطلاق هذه المبادرة حتى لا يكون هناك فائض يتم هدره، ويتسبب في زيادة النفايات، والتأثير على صحة البيئة.

وبحسب ما أعلنت عنه وزارة البيئة السعودية، أن حجم النفايات في السعودية بسبب الهدر الغذائي يصل إلى 4 ملايين طن من الطعام سنويًا، فيما يبلغ مقدار ما ينتجه الفرد من النفايات يوميًا (1,6) كيلوغرام.

وتعد مهمة تقليل حجم النفايات من الهدر الغذائي، مسؤولية الجميع من خلال اتباع الممارسات والسلوكيات الاهتمام بالمحافظة على البيئة.

ودعت وزارة البيئة بالمملكة العربية السعودية، ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، إلى تجنب الإسراف في الطعام والشراب، والذي يكون عملًا بتعاليم الدين الإسلامي، وتنبيه الحاج بمشاركة مَن حوله في الطعام، والاحتفاظ بما يتبقى منه دون الإفراط في تناول الأطعمة والمشروبات بكمياتٍ كبيرة، ووجهت الحملة ضيوف الرحمن إلى أهمية استخدام الأكواب والأواني والأدوات متكررة الاستعمال.

أعلنت وزارة الصحة السعودية اكتمال الاستعدادات في مشعرعرفات لتقديم الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في يوم الحج الأكبر يوم عرفة.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنها جهزت في مشعر عرفات أربعة مستشفيات هي: مستشفى جبل الرحمة، ومستشفى عرفات العام، ومستشفى نمرة ، ومستشفى شرق عرفات، إضافة إلى المستشفى الميداني، وعدد 46 من المراكز الصحية بمشاركة أكثر مم 1700 كادر على اختلاف تخصصاتهم ، وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة ، كم تم تأمينها بجميع المستلزمات الطبية.

وأكدت أن تلك المستشفيات في السعودية تقدم جميع خدماتها الصحية لضيوف الرحمن الذين جاؤوا من كل فج عميق لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، كما وفرت الحكومة الدعم اللامحدود للعناية بحجاج بيت الله الحرام، ليتمكنوا من تأدية من مناسك حجهم.