الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

تمنوا الموت في الحرم. وفاة 5 حجاج والدفن في السعودية

ارشيفية
ارشيفية

كتبوا وصيتهم قبل وفاتهم بأيام قليلة، لتتحقق نبؤتهم، 5 حجاج مصريين ذهبوا إلى المملكة العربية السعودية؛ لأداء مناسك الحج، وكانت أمنيتهم أن يتم دفن أجسادهم على أرض المملكة "أطهر البقاع".

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وتعمل لجان بعثة الحج السياحي على تكثيف جولاتها التفقدية على أماكن إقامة حجاج البري والاقتصادي بمكة المكرمة؛ للاطمئنان على أحوال الحجاج، والتأكد من توافر كافة الخدمات.

وفاة 5 حجاج مصريين أثناء الحج

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وزير الشؤون الإسلامية السعودي يستعرض مسارات عمل الوزارة خلال موسم الحج

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رئيس بعثة الحج يطمئن على خطة تصعيد حجاج السياحة.. ويشيد بخدمات البري والاقتصادي

وتوجد اللجان على مدار الساعة بين حجاج البري والاقتصادي للتدخل الفوري لحل أية مشاكل تواجههم.

بعثة الحج السياحي

وخصصت بعثة الحج السياحي لجنة دائمة بتلك المناطق ودعمتها بالمشرفين ذوي الخبرة، في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بالاهتمام الخاص بالحج البري والاقتصادي.

وتشهد بعثة الحج السياحي تنسيقًا كبيرًا بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة التي تقوم كذلك بالتواصل على مدار الساعة مع شركات السياحة للاطمئنان على أحوال الحجاج.

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