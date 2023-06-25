الدكتورة راوية مختار مشرفة على مبادرة حماية صحة أسنان اطفال مصر

كلف مجلس الشباب المصري الدكتورة راوية مختار عضو مجلس النواب بالإشراف على " مبادرة حماية صحة أسنان اطفال مصر" بالإضافة لتكليفها بتشكيل هيئة مكتب من الخبراء والمتخصصين والأطباء المعنيين بطب الأسنان وحقوق الطفل بهدف صياغة رؤية وخطة عمل المبادرة في جميع المحافظات المصرية.

كما كلف مجلس الشباب المصري بتكليف الدكتورة راوية مختار لإعداد والإشراف على فرق المتطوعين في كافة القطاعات المعنية وإطلاق حزمة من الفاعليات لحماية صحة اطفال مصر وبخاصة في المناطق الاولى بالرعاية بالإضافة لقيامها بمتابعة تنفيذ المبادرة على المستوى المركزي وعلى مستوى المكاتب التنفيذية الإقليمية وإعداد التقارير اللازمة وإصدار البيانات بالإضافة لعقد الشراكات.

الدكتورة راوية مختار

جدير بالذكر أن النائبة الدكتورة راوية مختار شغلت عضوية لجنة الصحة بمجلس النواب لمدة عامين وتشغل الآن عضوية لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصر كما أنها حاصلة على بكالوريوس طب الأسنان عام ٢٠١٥ كما حاصلة على ماجستير ادارة الجودة MQM وعملت على مدار سنوات في مجال تقديم الخدمات الطبية للفئات الأولى بالرعاية وقامت بتنظيم العديد من الحملات التطوعية بالمدارس في قرى الوجه البحري من أجل توعية اطفال المدارس بأهمية الحفاظ على صحة الإنسان .