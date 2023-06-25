حاج كفيف يصف زيارة البيت الحرام.. لمست الكعبة ودخلت الجنة (شاهد)

"لم أر الكعبة ولكني لمستها" قالها حاج كفيف وهو يمسك بيد آخر فاقد البصر، وفي يدهم الأخرى عكازا يدلهم على الطريق، على وجوههم ارتسمت ابتسامة أضاءت عتمتهما، وفي قلوبهما فرحة تتراقص ابتهالًا بزيارة بيت الله.

يترافق الكفيفان شعيب وأحمد من السودان، لتأدية فريضة الحج لأول مرة، وأوضحوا طريقة الطواف بالسير على خطوات الطائفين أمامهما وعند محاذاتهما الحجر الأسود يكبران "الله أكبر" مع تكبيرهم، معربين عن سهولة تأدية مناسك الحج رغم إعاقته البصرية، مؤكدا: "الحمد لله فقدنا البصر لكن بصيرتنا موجودة".

وأضاف باكيًا متأثرا بزيارته للكعبة: "أنا لم أرى الكعبة ولكني لمستها بيدي وشعرت وكأني الحمد لله رب العالمين دخلت الكعبة، إن شاء الله"