مصرية ذهبت للحج فالتقت شبيه ابنها المتوفى.. شاهد المفاجأة

بكت حاجة مصرية، بعدما التقت بشاب سعودي يشبه ولدها المتوفي في مكة، في موقف مؤثر أثار إعجاب المتابعين.

وفي مقطع فيديو متداول عبر تويتر، ظهرت حاجة مسنة مصرية الجنسية، وهي تفترش الأرض لترتاح، وسط في مكة، التقت بشاب سعودي، وجذبته وقالت له وهي تبكي: "إنت تشبه ابني إللي مات يوم 5 شهر مايو".

رد عليها الشاب قائلا: "انتي والدتي وأنا باعطيكي توبي يا خالة" وخلع الشاب شاله وغطاء رأسه وأعطاه لها، وسقاها ماء، وقال لها: "كلنا عيالك يا خالة، أنا هعطيكي رقمي وإن شاء الله هجيلك مصر أزورك، أي مكان انتي فيه يا أمي هزورك".

ردت الحاجة قائلة: "أنا اسكن في الجيزة يا ابني" وأكد لها أنه سوف يزورها في مصر عندما تنتهي من الحج.