البورصة الكويتية تُنهي تعاملاتها على انخفاض

انهت البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشرها العام بواقع 59.6 نقطة ليصل الى مستوى 6989.68 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.85% .

البورصة الكويتية

وتم تداول نحو 151.1 مليون سهم فى أسواق البورصة الكويتية عبر 7592 صفقة نقدية بقيمة 33.4 مليون دينار (نحو 101.2 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيس فى أسواق البورصة الكويتية بنحو 37.3 نقطة ليبلغ مستوى 5429.30 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.68 %، من خلال تداول نحو 76.3 مليون سهم عبر 3247 صفقة نقدية بقيمة 6.9 مليون دينار (نحو 20.9 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول فى أسواق البورصة الكويتية بواقع 69.4 نقطة ليبلغ مستوى 7765.92 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.89 % من خلال تداول 74.7 مليون سهم عبر 4345 صفقة بقيمة 26.4 مليون دينار (نحو 79.9 مليون دولار).

وفي موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) فى أسواق البورصة الكويتية بمقدار 46.68 نقطة ليبلغ مستوى 5324.78 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.87% من خلال تداول 61.3 مليون سهم عبر 2507 صفقة نقدية بقيمة 5.4 مليون دينار (نحو 16.3 مليون دولار).

البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة بلغت نحو 0.37%، لتصل الى مستوى 2455.78 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.4 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.3 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2587 صفقة.

بورصة مسقط ترتفع بنسبة 0.35 %

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" خلال جلسة، اليوم الأحد عند مستوى 4747.56 نقطة مرتفعًا بـ16.4 نقطة بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.35 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4731.12 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و819 ألفًا و961 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 18.99 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و369 ألفًا و971 ريالًا عُمانيًّا.

مؤشر بورصة قطر ينخفض بنسبة 2.6 %

بورصة قطر

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر تعاملاته خلال، اليوم الأحد، منخفضاً 263.01 نقطة، أي بنسبة 2.6 %، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و843.12 نقطة.

وتم خلال الجلسة، تداول 148 مليونا و75 ألفا و189 سهما، بقيمة 340 مليونا و307 آلاف و390.274 ريال، نتيجة تنفيذ 11653 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 4 شركات، بينما انخفضت أسعار 42 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.