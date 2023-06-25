فوائد مذهلة للفاكهة المجففة .. تعرف عليها

الفاكهة المجففة هي التي خضعت لعملية تجفيف بحيث يضيع محتوى الماء فيها، بعض الأمثلة على الفواكه المجففة الشعبية هي الزبيب والتمر والخوخ والتين والمشمش، تختلف تمامًا عن الفوائد البسيطة لأوراق المانجو الطرية.

الفواكه المجففة

تتوفر أيضًا أنواع أخرى من الفاكهة المجففة في شكل حلوى أو أكثر حلاوة ، بما في ذلك المانجو والأناناس والتوت البري والموز والتفاح، نظرًا لأن الفاكهة المجففة قد اجتازت مرحلة الحفظ ، فهي أكثر متانة في التخزين من الفواكه الطازجة.

فوائد المانجو المجفف

1- مصدر فيتامين سي

شرائح المانجو المجففة مليئة بفيتامين سي ، الذي يحتوي على حوالي 80٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي. فيتامين ج مهم جدًا لجهاز المناعة لأنه يزيد من قوة جهاز المناعة ، مما يجعل جسمك قويًا بما يكفي لمحاربة العدوى والأمراض المختلفة. يساعد أيضًا في تسريع التئام الجروح.

وبغض النظر عن فوائد قشور المانجو ، يمكنك الاعتماد على المانجو المجفف لجعل جسمك أكثر صحة ، مع الحفاظ على بشرتك جميلة. قد يساعد المحتوى العالي من فيتامين سي أيضًا في تقليل حب الشباب ومنع الشيخوخة المبكرة عن طريق زيادة مرونة الجلد.

الفواكه المجففة

2- يمنع السرطان والنوبات القلبية

المانجو غني بمضادات الأكسدة وخاصة الفينولات التي تعتبر فعالة جدا في مكافحة أنواع مختلفة من السرطان. في العقود القليلة الماضية ، أجريت العديد من الدراسات حول فعالية المانجو في الوقاية من السرطان.

لقد وجد أن مضادات الأكسدة الموجودة في شرائح المانجو المجففة تساعد في القضاء على الجذور الحرة المسببة للسرطان. ستمنع مضادات الأكسدة هذه الجذور الحرة من تكوين الخلايا السرطانية.

تحتوي المانجو المجففة أيضًا على كمية جيدة من السيلينيوم. من المعروف أن السيلينيوم يمنع العديد من أنواع أمراض القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك النوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض أخرى مماثلة.

3- يحتوي على كمية جيدة من الألياف

تحتوي أجزاء كثيرة من المانجو في الواقع على الكثير من الألياف. يمكنك العثور عليه كأحد فوائد أوراق المانجو والمانجو المجفف أيضًا.

الألياف مهمة جدًا لعملية الهضم لأنها تعمل مثل المكنسة لتنظيف جميع السموم في الأمعاء. شرائح المانجو المجففة مليئة بالكثير من الألياف التي تساعد في تحسين الهضم ومنع العديد من مشاكل الجهاز الهضمي.

تضمن الألياف الموجودة في شرائح المانجو حركات الأمعاء المناسبة ، مما يجعل عملية الهضم بأكملها سلسة.

4- مفيد للعيون والأسنان والعظام

شرائح المانجو المجففة غنية بفيتامين أ وتوفر 20 في المائة من الاحتياجات اليومية. من المعروف أن فيتامين (أ) يعزز نمو الخلايا ويحسن البصر ويعزز جهاز المناعة.

كما أنها تحتوي على ما يكفي من الكالسيوم الذي يساعد في الحفاظ على صحة الأسنان وتقوية العظام. يمكنك إضافة شريحة من المانجو المجففة كل يوم لزيادة مخزون الكالسيوم. يمكنك أيضًا إضافة كالسيوم إضافي عن طريق الحليب أو الخضار أو الأسماك.