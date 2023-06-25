مصرع عامل أثناء تسليك محطة مياه بالدقهلية

مصرع عامل غرقًا في بحر تيرة بمركز نبروة بمحافظة الدقهلية، وذلك أثناء قيامه بتسليك مأخذ محطة مياه بانوب، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه، بمصرع عامل غرقًا داخل بحر تيرة دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن العامل يدعى شكري السيد عبدالعظيم 25 سنة، مقيم بقرية طنيخ مركز نبروه، وغرق داخل بحر تيرة أثناء قيامه بتسليك مأخذ محطة المياه

تم انتشال جثته ونقلها لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بينما، أمرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، مد أجل النطق بالحكم على 24 متهمًا في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان المقيدة برقم 3256 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلاميًا بـ أحداث شغب منطقة السلام، المتهمين فيها باستخدام مفرقعات وألعاب نارية والتجمهر أمام قسم السلام ثان وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، لاتمام المداولة.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

وفي سياق متصل، قررت الدائرة الثالثة إرهاب، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 19 متهمًا، في الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالمؤبد والمشدد في قضية أحداث شغب جزيرة الوراق، لجلسة 22 يوليو المقبل لمرافعة الدفاع.

كشف أمر الإحالة عن أن المتهمين تعدوا على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق.

وأضاف أمر الإحالة أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناءً على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة، الري، الأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات، وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب في إصابة 33 ضابطًا وفرد شرطة.

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