تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم في غرفة عمليات رابعة

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، تاجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم حسن حسني حسن القباني بالقضية المقيدة برقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة والمعروفة إعلاميًا بـ “غرفة عمليات رابعة لـ 23 يوليو”.

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وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

وكانت النيابة وجهت للمتهم الاشتراك مع آخرين فى "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

وعلى جانب آخر، قررت الدائرة الثالثة إرهاب، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت،تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 19 متهمًا، في الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالمؤبد والمشدد في قضية أحداث شغب جزيرة الوراق لجلسة 22 يوليو.

كان أمر الإحالة قد كشف عن أن المتهمين تعدوا على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق.

وأضاف أمر الإحالة أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناءً على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة، الري، الأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات.

وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب في إصابة 33 ضابطًا وفرد شرطة، وتم نقلهم إلى مستشفى الشرطة.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهمة "ل.ع.ا" ربة منزل ، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامها بأحداث عاهة مستديمة للمجنى عليها "ك.ح. " بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام2023 بدائرة مركز طما، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليها، بقيام المتهمة بالتعدى عليها بالضرب وإحداث عاهة مستديمة لها يسبب خلافات بينهما، حيث قامت خلالها المتهمة بالتعدى عليها بالضرب محدثة إصابتها والتى تسببت في عاهة مستديمة لها وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.