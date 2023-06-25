30 منقذ وسيارة إسعاف بشواطىء الغردقة إستعدادا لعيد الأضحى

رفعت محافظة البحر الاحمر درجة الإستعداد لإستقبال الزائرين خلال إجازة عيد الأ ضحى المبارك و إستعدت الشواطئ العامة لإستقبال المواطنين من أهالى الغردقة و الزائرين حيث يتوافد على مدينة االغردقة أعداد كبيرة من المصطافين من المحافظات الأخرى الإستمتاع بشواطىء البحر الأحمر خلال الأجازات و يوجد بالغردةقة 3 شواطىء عامة وهى شاطىء منتجع العائلات 1 و شاطىء منتجع العائلات 2 و الشاطىء العام رقم 4 .

وقال أشرف فؤاد مدير عام الشواطىء بالغردقة أن الشواطىء العامة الثلاثة بالغردقة قد إستعدت لإستقبال الزائرين و المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، حيث تم توفير 30منقذ بالتنسيق مع جمعية الغوص الإنقاذ البحرى بالبحر الاحمر وتوفير سيارة إسعاف بكل شاطىء بالتنسيق مع مرفق إسعاف البحر الاحمر لإسعاف اى حالة سواء فى البحر او خارجه وتم عمل منطقة لاند سكيب وفى نهايتها منطقة ألعاب أطفال وزيادة عدد الكراسى و الشماسى كما تم توفير مكان مخصص للعب البلياردو بالتراس العلوي وبه كافتيريا ومكان لمشاهده مباريات كره القدم الاروبيه والمحليه الهامة المذاعة عبر القنوات المشفرة .

شاطىء منتجع العائلات 1 يستوعب 5000 زائر وسعر تذكرة الدخول 50 جنيه

و أضاف فؤاد أن شاطىء منتجع العائلات 1 يستوعب 5000 زائر وسعر تذكرة الدخول 50 جنيه للفرد و هو أكثر الشواطىء إزدحاما وشاطىء منتجع العائلات 2 ويستوعب 2000 زائر وسعر تذكرة الدخول 50 جنيه للفرد الشاطىء العام رقم وهو أحدث شاطىء تم إفتتاحه فى الغردقة بتكلفة وصلت 60 مليون جنيه ويستوعب 3000 زائر سعر تذكرة الدخول 20 جنيه للفرد و مزود بكاميرات مراقبة و"ساوند سيستم" وجراج سيارات ومنطقة ألعاب للأطفال و نافورة راقصة وملحق به ممشى سياحى .

الشاطىء العام