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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

صابر الرباعي يهنئ ابنته بتخرجها من الجامعة (شاهد)

المطرب صابر الرباعي
المطرب صابر الرباعي

هنأ المطرب صابر الرباعي، ابنته صفاء بمناسبة تخرجها من الجامعة قسم إدارة وتوثيق بفرنسا، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيسبوك”.

 

ونشر “الرباعي”،  صورة ابنته وعلق عليها قائلًا : "سعادتي كبرى اليوم بك، ابنتي الغالية صفاء على إثر حصولك على الشهادة الختامية فى الإدارة والتسويق بفرنسا، يا رب أراك من نجاح إلى نجاح حبيبة قلب بابا".

آخر أعمال صابر الرباعي

 

يذكر أن طرح المطرب صابر الرباعي، مؤخرًا أغنيته الجديدة "مجنون"، على جميع المنصات الموسيقية، وهى كلمات وألحان سليم عبد الله وتوزيع الموسيقى زيد نديم.

 

وتقول كلمات الأغنية :-

قول عني مجنون

انا انا مجنون

في مملكة العشاق

ما الي قانون

قول عني مجنون

انا انا مجنون

اذا طلعت براسي

اجيلك وين ماتكون

ابوسك اضمك

احضنك اشمك

قدام كل العالم

خليهم يقولون

 

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