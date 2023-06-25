الحكم على 9 مُتهمين اختطفوا عاملاً بالدقهلية

أصدرت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأحد، حُكماً بالسجن المشدد 10 سنوات و5 سنوات و3 سنوات لـ9 متهمين اختطفوا عامل وسرقوه تحت تهديد السلاح، وتهديده بالتنازل عن قضايا رفعها وشقيقته ضدهم، لقيامهم ببيع المخدرات أمام محل شقيقته، وذلك بكفر الروك مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

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وأصدرت المحكمة حكمها حضوريا لـ6 متهمين وغيابيا لثلاثة آخرين، وذلك بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول فى القضية، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد أيضا 5 سنوات لثلاث متهمين، وكذلك السجن المشدد ثلاث سنوات لـ5 متهمين آخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهى، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار وليد محمد حسنى الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبد المعبود القطان، وأمانة سر ‏محمد عبد الهادى، ومحمد طه محمد، فى القضية رقم 29395 لسنة 2022 جنح مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 2363 لسنة 2022 كلى جنوب المنصورة.

وقضت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن، وغيابيا على المتهم الثانى والسادس والتاسعة وذلك بمعاقبة المتهم الاول "محمود.ع.م"، بالسجن المشدد 10 سنوات فيما اسند الية والزمته المصاريف الجنائية، ومعاقبة كلا من "محمد.ع.ك.ش"، وشقيقة "أحمد.ع.ك.ش"، و"محمود.أ.م"، بالسجن المشدد 5 سنوات عما اسند اليهم والزمتهم بالمصاريف الجنائية، وكذلك معاقبة كلا من "أحمد.ج.ع"، و"فريد. ع.ك.ش"، "أحمد.إ.م"، وأشقاء المتهم الاول "محمد. ع.م"، و"فاطمة.ع.م"، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

استجواب مُتهم بغسل 7 مليون جنيه

وفي سياقٍ مُتصل، تستجوب جهات التحقيق المختصة متهماً بغسل 7 ملايين جنيه حصيلة النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم خارج البلاد، عن طريق تزوير المستندات والمحررات الرسمية، ومحاولة غسل الأموال المستولى عليها وإخفائها خلف أنشطة مشروعة.

وتواجه للنيابة العامة، المتهم بالأحرار المضبوطة بالقضية، بعدما واجهت المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج وخاصة تأشيرات السفر السياحية، بقصد استقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي السفر والاستيلاء علي أموالهم.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (مدير إحدى الشركات "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وخاصةً تزوير تأشيرات السفر السياحية واستخدام تلك المستندات فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج والتحصل منهم على مبالغ مالية، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات – تأسيس الشركات)، وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.