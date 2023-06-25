رياض أطفال الأزهر 2023.. ننشر رابط وخطوات التقديم

رياض أطفال الأزهر 2023.. تقديم رياض أطفال الأزهر، وخطوات التقديم لرياض الأطفال الأزهر 2023، تلك الكلمات تشهد بحثًا مكثفًا من قبل الأولياء الأمور بغية التقديم لأبنائهم، يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال بجميع المعاهد الأزهرية في جميع المحافظات.

الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال

وقد تقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا، على أن يكون للصف وفي الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، ويكون التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الأزهر الشريف وفي حال وجود أماكن شاغرة فقط بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى للقبول.

رابط وخطوات تقديم رياض أطفال الأزهر 2023

الدخول على موقع بوابة الأزهر الشريف عبر الرابط التالي:https://www.azhar.eg/splash.html

يجب اختيار التقديم سواء لـ رياض الأطفال والصف الابتدائي الأزهري

يجب إدخال بيانات الطالب

يجب ملء طلب التقديم.

أخيرًا تسجيل الطلب مع طباعته.

قطاع المعاهد الأزهرية

وطالب قطاع المعاهد الأزهرية على أولياء الأمور مراعاة الدقة عند التسجيل، وأنه يقع على مسئوليتهم صحة البيانات المسجلة، واسم المعهد الذي تم اختياره ونوعه، وعليهم متابعة موقع التنسيق الإلكتروني حتى ظهور نتيجة التنسيق، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على ذلك خلال المدة المحددة لتسليم الملف الورقي.

رياض الأطفال

كما أكد القطاع أنه سيتم تصعيد أطفال المستوى الأول بالعام الدراسي المنقضي للمستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال بالمعهد ذاته دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك، كما سيتم تصعيد أطفال المستوى الثاني بالعام الدراسي المنقضي بالمعهد للصف الأول الابتدائي بالمعهد ذاته دون حاجة ولي الأمر إلى تقديم إلكتروني، مع مراعاة استيفاء أي مستندات أخرى تكون لازمة في هذا الشأن.

المعاهد الأزهرية

يأتي ذلك تزامنًا مع فتح باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية بدءًا من اليوم الأحد 25/6/2023 وينتهى 31/7/2023 للمعاهد العادية، وللمعاهد الخاصة ينتهي التقديم يوم 17/7/2023.