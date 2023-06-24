تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية بالمنوفية طوال أيام عيد الأضحى

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بنطاق المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك لتوفير الخدمات للمواطنين وتحقيق سبل الراحة لهم.

مؤكدا استمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها تيسيرا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات .

حيث وجه المحافظ مدير مديرية التموين بمتابعة توفير السلع الأساسية خلال إجازة عيد الأضحى بالكميات والأسعار المناسبة ، وكذا استمرار فتح المعارض والشوادر و المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية والعمل على توفيرها بجودة عالية وسعر مناسب و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

فضلا عن تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والمحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومدى الالتزام بخطة عمل المخابز ومواعيد التشغيل لضمان عدم توقفها أثناء إجازة العيد والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات الخاصة بإنتاج الخبز .