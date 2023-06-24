الداخلية تطلق مبادرة لدعم محدودي الدخل بمناسبة عيد الأضحى

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة «مأمورى أقسام ومراكز الشرطة» لتوزيع عبوات غذائية على محدودي الدخل لدعم أهالينا بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، في إطار مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وزعت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (المنوفية – أسوان – القاهرة – مطروح – بورسعيد – القليوبية – دمياط – شمال سيناء - الدقهلية) عبوات غذائية على محدودي الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة لدعم أهالينا.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.