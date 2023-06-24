صاحبة الفستان الأزرق.. أفراح لخراب البيوت وقاعات خارج الرقابة

ما زالت صاحبة الفستان الأزرق تتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، وتريند مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول رواد مقطع فيديو لها أثناء قيامها بوصلة رقص مثيرة كما وصفها بعض المشاهدين بإحدي الأفراح.

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ياسمين

صاحبة الفستان الأزرق تكشف المتسبب فى نشر مقطع الفيديو على السوشيال ميديا

وكشفت ياسمين ياسر، المشهورة إعلاميًا بـ صاحبة الفستان الأزرق، تفاصيل جديدة عن الواقعة عبر مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية إن بي سي مصر، حيث قالت أنها تعرضت للخيانة، من قبل صاحب قاعة الأفراح، الذي قام بنشر مقطع الفيديو على حسابه الشخصي بتطبيق التيك توك، ودون الحصول على إذنها، ورغم الاتفاق معه على عدم نشر فيديوهات من حفل الزفاف.

صاحبة الفستان الأزرق

أفراح لخراب البيوت...نصيحة لكل ست وفتاة ... ارقصى فى بيتك فقط





وأوضحت ياسمين ياسر، صاحبة الفستان الأزرق، أنها كانت موجودة بفرح أحد أقاربها، وكانت رفقة والدتها، وكان الفرح بقاعة على طريق طلخا، وطلبنا من صاحب القاعة وإحنا بنتفق إن مفيش أي فيديو من الفرح ينزل على السوشيال ميديا، باعتبار أن فيديو الفرح خاص بنا.

صاحبة الفستان الأزرق: صحابي في الكلية كلموني الساعة 3 الفجر بسبب إني طالعة تريند أول على تيك توك

وأكددت ياسمين ياسر، صاحبة الفستان الأزرق، أنها فوجئت بعد يومين من الفرح، بمكالمة صحابي في الكلية الساعة 3 الفجر، وبلغوني ياسمين انتي طالعة تريند أول على تيك توك والفيديو عامل 2 مليون مشاهدة، وسألتهم من اللي نشر الفيديو، قالوا أحمد حسن، وهو ده نفس الشخص صاحب القاعة، ومعايا مايثبت أنه أول من قام بالنشر.

ياسمين

ياسمين ياسر صاحبة الفستان الأزرق حقيقة طلاقها بسبب فيديو وصلة الرقص

وأجابت ياسمين ياسر، صاحبة الفستان الأزرق، عن سؤال الإعلامي عمرو أديب عن حقيقة طلاقها بسبب فيديو وصلة الرقص، قائلة : أنا أصلا لا متجوزة ولا مخطوبة ولا ماقري فاتحي، ومفيش زوج من الأساس أنا آنسة وأنا طالبة بكلية الآداب في السنة الأخيرة، وكلها شهرين واتخرج، والسوشيال ميديا بتحاول تطلع المواضيع تريند علشان تكسب فلوس من قف الناس اللي الناس جت عليهم، زي ما عمل صاحب القاعة طلع الفيديو علشان يشهر نفسه والقاعة بتاعته، وألاقي بعدها جرابيع السوشيال ميديا مطلعين إشاعات عني، أنا عارفة إني بتصور لكن من فيديو القاعة اللي المفروض بيكون خاص بالعريس والعروسة.

وقالت صاحبة الفستان الأزرق، أنها لم تكن تفعل ما قامت به في الفرح ولو كانت متزوجة، موكدة أنها سوف تحترم زوجها، ولكن بنوتة صغيرة وترقص بفرح أحد أقاربها، وأنها لن تسامح أي شخص تنمر عليا وتحدث بشكل مسئ ليا، وأنها لسيت من قامت بنشر الفيديو على السوشيال ميديا

وردت ياسمين، صاحبة الفستان الأزرق، على سؤال عمرو أديب الأخير،: «هل لو رحتي فرح تاني هترقصي تاني بعد اللي حصل؟، وأجابت قائلة :بعد اللي أنا سمعته وشوفته من كلام الناس مش عارفة بس هفرح، عمومًا هفرح، مش هخلي الناس تمسك فرصة عليا، ومش هسمح لحد يسيء ليا أو لأي بنت زي.. كلنا خطائين.