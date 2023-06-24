صاحبة الفستان الأزرق تنتقد مهاجميها.. مش هسيب حقي (فيديو)

قالت ياسمين ياسر صاحبة الفستان الأزرق، مالك قاعة الأفراح التي أقيم بها فرح قريبتها هو من نشر فيديو الرقص الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت صاحبة الفستان الأزرق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن عائلتها قبل الفرح طلبت من صاحب القاعة عدم نشر فيديو الرقص في الفرح وشددت على هذا الأمر، ولكنها فوجئت أن صاحب القاعة هو من نشر الفيديو لأول مرة وبعدها انتشر على السوشيال ميديا.

انا طالبة ومش متجوزة

وتابعت ياسمين ياسر صاحبة الفستان الأزرق: "عرفت من أصدقائي انني الترند الأول على التيك توك، والفيديو حقق ملايين المشاهدات في وقت قصير" مضيفة: :"أنا مش متجوزة ولا مخطوبة ولا أي حاجة وكل الكلام عن طلاقي ده شائعات، وطالبة في السنة الأخيرة في كلية الآداب، وسمعت كلام وشوفت تعليقات غير مقبولة من جرابيع السوشيال ميديا".

أهلي ساندوني بعد أزمة الفيديو ومش هسيب حقي

وأردفت: “أهلي ساندوني وقالي أني لم أفعل شيء خطأ ومصممة على الحصول على حقي من كل من أساء لي لأن ما فعلته ليس جريمة وكل الفتيات ترقص في الأفراح دون أدتى مشكلة”



وكشف أمير متولي محامي ياسمين صاحبة الفستان الأزرق، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد صاحب القاعة التي شهدت تصوير موكلته وهي ترقص في فرح صديقتها، وكذلك مجموعة من رواد السوشيال ميديا، لافتا إلى أن القانون يقول إن الإذاعة أو النشر بدون صاحب الفيديو يعد جريمة.

وكشف محامي ياسمين صاحبة الفستان الأزرق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل واقعة نشر الفيديو، مشيرا إلى أن هذا الفرح كان منذ أسبوعين تقريبا وبعد 48 ساعة تصدرت الفتاه محركات البحث.

وأشار أمير متولي محامي ياسمين صاحبة الفستان الأزرق، إلى أن موكلته حضرت الفرح كأي مدعوة ورقصت وسط مجموعة من الفتيات، مؤكدا أن العقوبات تصل إلى 15 عاما في حالة صاحب الأمر تهديدات.