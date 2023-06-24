نقل الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة إلى مكة المكرمة

نقلت قافلة تابعة لوزارة الصحة السعودية، الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة؛ ليتمكّنوا من إتمام مناسك حجهم بصحة وسلامة، وانطلقت هذه القافلة فجر اليوم والتي تقلّ حجاجًا من مختلف الجنسيات.

نقل الحجاج إلى مكة المكرمة

وتنقل هذه القافلة المرضى المنومين في مستشفيات المدينة المنورة؛ لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة، وتنويمهم في مستشفى جبل الرحمة في مشعر عرفات؛ لتمكينهم من استكمال الخطة العلاجية لهم، وأداء مناسك الحج لهذا العام 144هـ.

وتضم قافلة "الصحة"، أسطولًا متكاملًا مكونًا من "16" سيارة إسعاف مزوّدة بجميع التجهيزات الطبية المتكاملة، مع تواجد فريق طبي متخصّص مكوّن من 83 ممارسًا متخصصًا "أطباء وتمريض ومسعفين".

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بالإضافة إلى 4 سيارات إسعاف متمركزة على طريق الهجرة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، وسيارتي إسعافات العناية المركزة، بجانب 5 إسعافات مساندة وكابينة أوكسجين متكاملة، وورشة إسعافات متنقلة، وحافلة لنقل مرافقي المرضى.

وتعمل وزارة "الصحة" في كل عام على نقل الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة، لكي يتمكّنوا من إتمام مناسك حجهم بصحة وسلامة، واستكمال مراحل علاجهم في مستشفيات المشاعر المقدسة، وتقدّم لهم كافة الخدمات الطبية اللازمة في مستشفيات المدينة المنورة.

وتقدم عدد من الحجاج المرضى ومرافقيهم عن شكرهم وتقديرهم خلال عملية التفويج لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، على تسهيل سبل أداء فريضة الحج ومستوى الرعاية الصحية التي قدمت لهم بالمدينة المنورة منذ قدومهم.

تقدم وزارة الصحة السعودية، عدد من الإشارات المهمة للحجاج لتقليل فرص انتشار الأمراض والأوبئة، بجانب حماية أصحاب المرض المزمن من أي خطورة على حياتهم، بالإضافة إلى تقديم الإشارات والاحتياطات التي تحمي الحجاج من ضربات الشمس في موسم الحج.

وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، د. عبد الله العسيري، الالتزام بخطط التفويج التي تضعها إدارة الحشود في الحج، يسهم في تجنب ضربات الشمس مع أهمية استشارة أصحاب الأمراض المزمنة للطبيب قبل القدوم لأداء مناسك الحج.



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وأضاف “العسيري”، خلال تصريحات تلفزيونية له عبر شاشة “الإخبارية” السعودية، أن من يعاني من الأمراض المزمنة عليه التوجه للطبيب قبل القدوم لأداء مناسك الحج، مشددًا على أنه كلما زادت عملية ضبط المرض المزمن والسيطرة عليه طبيًا كلما قلت فرص التعرض لضربات الشمس.