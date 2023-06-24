"فرسان الظلام" فيلم مشروع التخرج لطلاب إعلام الأزهر

أطلق عدد من طلاب "إعلام الأزهر الشريف" الوافدين فيلماً وثائقياً، بعنوان "فرسان الظلام" ضمن مشروع تخرجهم لهذا العام، يتناولون من خلاله حياة طالب من دولة السودان البلد الشقيق ، جاء من بلده ليتم دراسته بمصر في أروقة جامعة الأزهر الشريف ليتعلم من العلم الأزهري الصحيح ، حيث يتناول الفيلم حياة الطالب محمد المرغني الذي أتى من بلده تاركاً أهله من أجل تحصيل العلم ضارباً أروع الأمثلة في الصبر والسعي نحو تحقيق الأمنيات متحدياً كافة العوائق الصعوبات.

إختيار فكرة مشروع تخرج طلاب إعلام الأزهر

يقول أحمد جمال العربي من دولة فلسطين: أحد أعضاء العمل.. إن الفيلم جاء نتاج دراستنا بالأزهر الذي تعلمنا فيه كيف التعاون ومساعدة الغير وجبر الخواطر وجاءت الفكرة مسلطة الضوء على أصحاب الهمم وخاصة فاقدي البصر لأن نعمة البصر هي أجل نعم الله على الإنسان وإن نعمة البصر لا يشعر بها إلا من فقدها .. وتدعيماً لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الإعتناء بأصحاب الهمم وأكد على أن رؤية الرئيس كلنا نسير عليها لأنه يمثل دولة تعد الممثل لقارة أفريقيا جمعاء أمام العالم.

وصرح محمود جالو من غينيا الاستوائية أحد أعضاء الفريق بأن مصر هي واحة الأمن والأمان حاضنة العالم سواء علمياً أو عملياً فمصر وشعبها دائماً في مقدمة الصفوف وهي قدوتنا كافأرقة فهي ممثلة القارة الأفريقية على المستوى العالمي لما تمثله من موقع جغرافي يربط العالم بعضه ببعض.

يقول أحمد عمر آدم أحد أعضاء الفريق. إن اختيارنا للفكرة إنما جاء من باب. . قضاء حوائجهم مقدم على قضاء حوائج الأصحاء، ورعايتهم مقدمة على رعاية غيرهم من أصحاب البدن السوي ، ففي حادثة مشهورة أن سيدنا محمد ﷺ عبس في وجه رجل أعمى -هو عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه- جاءه يسأله عن أمرٍ من أمور الشرع، وكان يجلس إلى رجالٍ من الوجهاء وعلية القوم، يستميلهم إلى الإسلام، ورغم أن الأعمى لم يرَ عبوسه، ولم يفطن إليه، فإن المولى سبحانه وتعالى وتعالى أبى إلا أن يضع الأمور في نصابها، والأولويات في محلها، فأنزل الله سبحانه آيات بينات تتلي إلى يوم القيامة تعاتب النبي الرحيم صلوات ربي وسلامه عليه عتابًا شديدًا:

َوحيث يذكر أنه شارك في المشروع، عدد مختلف من الجنسيات الدارسين بكلية الإعلام جامعة الأزهر

الشريف. وهم : أحمد جمال العربي من دولة فلسطين و أحمد عمر آدم من إريتريا ومن محمود جالو من غينيا الإستوائية و أنجم راهي من الهند و محمد حرس من الصوما.

"فرسان الظلام" فيلم مشروع التخرج لطلاب إعلام الأزهر