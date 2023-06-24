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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

العثور على جثة سيدة داخل منزلها

بوابة الوفد الإلكترونية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية جهودها؛ لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة داخل منزلها في شارع المطافي ببندر قسم شرطة بلبيس، حيث أفادت المعلومات الأولية بوجود شبهة جنائية في الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها في شارع المطافي ببندر قسم شرطة بلبيس.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمها.

وفى سياق اخر فقد عقر كلب 10 أشخاص في الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغا لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بتعرض عددا من الأشخاص لعقر كلب دائرة قسم شرطة الجيزة.

بإجراء التحريات تبين أن كلب عقر 10 أشخاص، مما أسفر عن إصابتهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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