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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الكشف عن حكم مباراة مصر والنيجر بأمم أفريقيا للشباب

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم تحكيم مباراة مصر والنيجر، المقرر له غدًا الأحد في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا لتحت 23 عامًا.

ويتضمن طاقم الحكام كلا من: السنغالى أدالبيرت ضيوف حكم ساحة، ويعاونه الملجاشي دمبانينا أندريا والتوجولي جونسون كوفي، والجامبي لامين جاما حكم رابع.

وسيكون بوثان سعيد من جزر القمر مراقبا للمباراة والصومالي علي محمد أحمد مراقبا للحكام، والغاني ألكسندر ساكي المنسق العام للمجموعة.

ومن المقرر أن يرتدي  المنتخب الأولمبي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأسود، بينما يرتدى النيجر الزي الأبيض كاملا وذلك في اللقاء الذي يجمع المنتخبين باستاد بن بطوطة، ذلك خلال الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد اليوم السبت، بحضور كل من محمود حرب مدير المنتخب الوطني، والدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي، وعيد سليمان مسؤول المهمات.
 

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور قبل النهائي ويلعبان بنظام المقص حيث يلتقي أول المجموعة الاولى مع ثاني المجموعة الثانية بالرباط بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الاولى فى مدينة طنجا فى تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة والناسعة بتوقيت الرباط  ، ويلعب الخاسران بمدينة طنجة  على المركز الثالث يوم 7 يوليو الساعة السادسة بتوقيت الرباط والثامنة بتوقيت القاهرة  .
بينما يلعب الفائزان على اللقب بمدينة الرباط يوم 8 يوليو فى تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت الرباط ..ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .
 

 

ميكالي: درسنا النيجر جيدًا ونسعي لانطلاقة مميزة في أمم أفريقيا 


قال البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم أنه يتطلع لتحقيق انطلاقة تليق باسم الكرة المصرية أمام النيجر غدا فى مستهل مشواره القاري بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي الذى عقده الكاف المدير الفنى للفراعنة وحضره مواطنه تياجو المدرب العام وابراهيم عادل كابتن المنتخب وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وخالد سرحان المترجم .

 

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بعثة المنتخب الأولمبي تغادر إلى طنجة لخوض منافسات أمم افريقيا

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ميكالي يصحح أخطاء المنتخب الأولمبي قبل أمم أفريقيا


 

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