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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

بعثة المنتخب الأولمبي تغادر إلى طنجة لخوض منافسات أمم افريقيا

بعثة المنتخب الأولمبي
بعثة المنتخب الأولمبي

غادرت بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم، ظهر اليوم الرباط متجهة إلى مدينة طنجة المقرر أن تستضيف مباريات مجموعة الفراعنة التى تضم معهم : مالى والنيجر والجابون فى كأس الأمم الأفريقية التى تجري بالمغرب فى الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل.

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ميكالي يصحح أخطاء المنتخب الأولمبي قبل أمم أفريقيا

استقلت بعثة المنتخب الأولمبي القطار السريع من الرباط إلى طنجة فيما تم ارسال الأمتعة والحقائب بالاتوبيس ، واستغرقت رحلة القطار ساعة والربع ساعة ، مما وفر نحو ثلاث ساعات كانت البعثة ستستغرقها لو استقلت الاتوبيس .

بعثة المنتخب الأولمبي

اختتم المنتخب الأولمبي معسكره أمس بلقاء ودى مع الكونغو برازافيل انتهى بالتعادل السلبي فى آخر بروفة للمنتخبين قبل بدء منافسات البطولة .

ويستعد المنتخب الأولمبي للقاء النيجر فى أولى مبارياته يوم الأحد المقبل بمدينة طنجة ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة التى يتأهل أصحاب المراكز من الاول إلي الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .. وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .

قائمة منتخب مصر الأولمبي في بطولة إفريقيا تحت 23 عاماً

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي، المدير الفني  قد أعلن عن قائمة المنتخب الأولمبي النهائية لبطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي النهائية لبطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 23 لاعبًا وهم:

  حمزة علاء، وعلي يحيى، ومحمد أحمد السيد، ومحمد أشرف، ومحمد مغربي، وحسام عبدالمجيد، وحاتم سكر، ومحمد طارق، وأحمد عيد، وأحمد سيد عبدالنبي، ومحمد سمير، وإبراهيم عادل، ومحمود صابر، وعماد ميهوب، وأحمد نبيل كوكا، ومصطفى سعد، ومحمد شحاتة، ومحمود جهاد ، وعلي زعزع، وأحمد فوزي، وأحمد عاطف، وعبدالرحمن عاطف، وأسامة فيصل.

 وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة ميكالي، قد عقد اجتماعًا بحضور محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأولمبي، والبرازيلي ميكالي، المدير الفني لاستعراض ترتيبات المرحلة القادمة، والاستعدادات النهائية لبطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس.

 ومن المقرر أن يتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس، إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا لحجز التذكرة الرابعة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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