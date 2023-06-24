أسعار النفط تسجل خسائر أسبوعية .. وبرنت بـ73.85 دولار

هبطت أسعار النفط عند التسوية في تعاملات جلسة، يوم الجمعة، مسجلة خسارة أسبوعية وسط قلق المستثمرين من احتمال أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لتراجع الطلب على النفط رغم بوادر على انخفاض الإمدادات من بينها تراجع مخزونات النفط الخام الأميركية.

أسعار النفط

وتراجع أسعار النفط لخام برنت بما يصل الى نحو 29 سنتا أو بنسبة هبوط تعادل 0.4% عند التسوية لتصل إلى مستوى سعر 73.85 دولار للبرميل مسجلا خسارة لليوم الثاني على التوالي.

وانخفض ايضاً أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط بما يصل الى نحو 35 سنتا أو بنسبة تراجع تعادل نحو 0.5% ليصل إلى مستوى سعر 69.16 دولار.

وخسر أسعار النفط لخام برنت يوم الخميس حوالي ثلاثة دولارات للبرميل بعدما رفع بنك إنجلترا (المركزي) أسعار الفائدة بمقدار أعلى من المتوقع بلغ نصف نقطة مئوية، كما رفع البنكان المركزيان في النرويج وسويسرا أيضا أسعار الفائدة.

وتراجع خاما القياس أكثر من 3.5% خلال الأسبوع، بحسب الاسواق العربية.

وأصبح احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا في الولايات المتحدة أكثر ترجيحا. وقالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو إن توقع رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام توقع "منطقي للغاية".

وعزز عزوف المستثمرين عن المخاطرة أيضا قيمة الدولار، وهو ما يشكل ضغطا على أسعار النفط إذ يجعلها أعلى على حائزي العملات الأخرى.

وأظهر تقرير المخزونات الأميركية لهذا الأسبوع تراجعا مفاجئا بلغ 3.8 مليون برميل في مخزونات النفط الخام.

ومن المتوقع أيضا أن تشهد السوق انخفاضا في المعروض بعد بدء سريان خفض السعودية لإنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا في يوليو وهو ما أعلنته المملكة بالإضافة إلى اتفاق تحالف "أوبك+" للحد من الإمدادات حتى 2024.

انخفاض مفاجئ في مخزونات النفط الخام الأميركية

مخزونات النفط الخام الأميركية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الخميس إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة سجلت انخفاضا مفاجئا الأسبوع الماضي بفعل قوة الطلب على التصدير وتراجع الواردات، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت 3.8 مليون برميل إلى 463.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يونيو.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 98 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وزادت صادرات النفط الخام الأميركية إلى 4.5 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي بينما تراجعت الواردات حوالي 50% إلى 1.6 مليون برميل يوميا.

وأضافت الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام انخفض 116 ألف برميل يوميا. وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين زادت 500 ألف برميل إلى 221.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادتها 100 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 400 ألف برميل إلى 114.3 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 700 ألف برميل.