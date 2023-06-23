النفط يواصل الانخفاض وبرنت يسجل 73.47 دولار للبرميل

سجلت أسعارالنفط، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 23 يونيو، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 73.47 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 68.80 دولار، متجهة نحو تسجيل انخفاض أسبوعي.

بحث التعاون في تأمين إمدادات النفط

وأفادت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية، بأن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا سوف يقوم بجولة منتصف الشهر المقبل لزيارة المملكة العربية السعودية والإمارات؛ لبحث التعاون في تأمين إمدادات نفطية ثابتة وسط الحرب الروسية المتواصلة ضد أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة -على موقعها الإلكتروني، أن هذه الجولة ستكون أول جولة يقوم بها زعيم ياباني إلى الشرق الأوسط منذ زيارة شينزو آبي في عام 2020، وستأتي في الوقت الذي تزيد فيه الصين مشاركتها في المنطقة من خلال التوسط في صفقة لتطبيع العلاقات بين السعودية وإيران في مارس الماضي.

وأضافت الصحيفة أن الترتيبات جارية حاليًا للزيارة؛ حيث يغادر كيشيدا اليابان في 16 يوليو تقريبًا، ومن المتوقع أن يلتقي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

وتعتمد اليابان بالكامل تقريبًا على واردات النفط الخام، حيث تمثل المشتريات من دول الشرق الأوسط أكثر من 80% من إمداداتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيشيدا يعتزم حث البلدان على المساعدة في استقرار سوق النفط من خلال زيادة الإنتاج.

وتشمل الموضوعات التي ستتم مناقشتها -حسبما ذكرت الصحيفة اليابانية- أيضًا التعاون بين دول الشرق الأوسط؛ لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال توليد الكهرباء باستخدام الهيدروجين والأمونيا، وهي الأساليب التي تروج لها اليابان.

ويبدأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى، غدا الجمعة، زيارة عمل رسمية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف - في تصريح اليوم الخميس، إن جروسي يخطط لزيارة مدينة "كالينينجراد" الروسية، حيث يلتقي بمدير وكالة الطاقة النووية الروسية أليكسي ليخاتشيوف.

وتترقب السوق الآن صدور مؤشرات مديري المشتريات من شتى أنحاء العالم الجمعة للاطلاع على نشاط التصنيع واتجاهات الطلب.

وفي الولايات المتحدة، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن البنك سيحرك أسعار الفائدة مجددا وإن كان "بوتيرة حذرة"، فيما يتجه صناع السياسة نحو إنهاء دورة تاريخية من التشديد النقدي.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة لزيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات والمستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.

وعلى صعيد المعروض، سجلت مخزونات الخام الأميركية انخفاضا مفاجئا الأسبوع الماضي بدعم من الطلب القوي على الصادرات وانخفاض الواردات، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس الخميس. ولكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير ارتفعت.