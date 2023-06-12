الإثنين 12 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

هبوط أسعار النفط قبيل اجتماع المركزي الأمريكي

أسعار النفط
أسعار النفط

هبطت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين 12 يونيو، قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إذ يحاول المستثمرون معرفة ميول المركزي الأميركي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، في حين أثرت مخاوف مرتبطة بنمو الطلب على الوقود في الصين وزيادة إمدادات الخام الروسية على السوق.

 

 أسعار النفط

 

تراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت دولارا أو بنسبة هبوط تعادل نحو 1.34% ليصل إلى مستوى سعر 73.79 دولار للبرميل.

 

فيما تراجع ايضاً أسعار النفط  للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 97 سنتا أو بنسبة هبوط تعادل نسبتها 1.38% ليصل إلى مستوى سعر 69.20 دولار للبرميل.

 

وسجل كل من الخامان برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي في الأسبوع الماضي بعد بيانات اقتصادية صينية مخيبة للتوقعات أثارت مخاوف بخصوص نمو الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم، الأمر الذي فاق في تأثيره انتعاش الأسعار بفعل قرار السعودية خفض الإنتاج مليون برميل يوميا في يوليو، بحسب الاسواق العربية.

 

وتتوقع معظم أطراف السوق أن يبقي المركزي الأميركي الفائدة دون تغيير في ختام اجتماع السياسة النقدية يوم الأربعاء. ويعزز رفع الفائدة العملة الأميركية، مما يجعل السلع الأولية المقومة بالدولار أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى ويضغط على الأسعار.

 

وخفض بنك غولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط بسبب إمدادات أعلى من المتوقع من روسيا وإيران، ورفع توقعاته للإمداد من البلدين وفنزويلا في 2024 بمقدار 800 ألف برميل يوميا.

 

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"غولدمان ساكس" يخفض توقعاته لأسعار النفط في ديسمبر

 

غولدمان ساكس

 

خفضت "غولدمان ساكس لأبحاث السلع الأولية" توقعاتها لسعر خام برنت في ديسمبر ليصل إلى مستوى سعر 86 دولارا للبرميل من 95 دولارا.

 

كما تم تخفيض توقعات سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ليصل إلى مستوى سعر 81 دولارا للبرميل من 89 دولارا.

 

وقالت "غولدمان ساكس لأبحاث السلع الأولية"  إن إمدادات النفط الروسية والإيرانية تفوق التوقعات "بدرجة كبيرة" على الرغم من خفض الإنتاج السعودي.

 

ورفعت  "غولدمان ساكس لأبحاث السلع الأولية" توقعاتها لإمدادات الخام العالمية في النصف الثاني من 2023-2024 باستثناء أوبك بنحو 800 ألف برميل يوميا.

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