محافظ الشرقية: تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وصيانة أعمدة الإنارة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب لمبات ليد للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قاد الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، حملة مكبرة لنظافة وتجميل ودهان وتشجير ميدان المحطة بمدينة بلبيس لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية أمام المواطنين والزائرين.

كما قام اللواء أيمن فهمي رئيس مركز ومدينة أبو حماد، بتكثيف الحملات اليومية بالتنسيق مع الوحدات المحلية بكلا من الحلمية والملاك لرفع الإشغالات بطريق بلبيس - الحلمية - العباسة لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي سياق متصل قام رضا بكرى رئيس حى أول الزقازيق، بالتنسيق مع قسم الاشغالات بالحى وشرطة المرافق بشن حملة مكبرة لرفع الاشغالات شملت ميدان التحرير وميدان عرابى ونفق المشاه بالمحطه وشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض ومازالت الحملات مستمرة من أجل تنفيذ القانون وتحقيق الانضباط بشوارع وميادين حى أول الزقازيق من أجل توفير عبور آمن لكافة المواطنين.

كما قامت رئاسة الحي بأعمال رش وتطهير ميدان عرابى وميدان التحرير وشارع طلعت حرب وشارع الجلاء وشارع سعد زغلول وشارع النقراشى فضلاً عن أعمال الدهانات ورفع كفاءة البلدورات بشارع النقراشى ومزلقاني الحسينيه والمصطبه وشارع دلتا عبد اللطيف و متابعه أعمال الدهانات ورفع كفاءة صناديق القمامة بشارع سعد زغلول من أجل أن تظهر شوارع وميادين حى أول بالصور الحضارية والجمالية المشرفة.

كما قام محمد عبد العال رئيس مركز ومدينة الحسينية، بمتابعة أعمال النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة الموجودة على مدار اليوم الكامل بمدينة الحسينية وذلك بناحية الأماكن الآتية “الواجهة - شارع البنك الاهلي - شارع بنك مصر - شارع ترعه سراج - منطقة عبد الحليم منطقة بشري - منطقة المستشار عبد الصبور وجميع التجمعات بكافة القطاعات بمدينة الحسينية” وذلك حتى تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق .

وفي مركز أولاد صقر قام عاطف صالح رئيس المركز، بشن حملة نظافة عامة بالمركز والوحدات المحلية القروية لرفع مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين استعداداً لإستقبال عيد الاضحى المبارك.

وفي مركز ومدينة مشتول السوق قام محمد محمود رئيس المركز، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل لتحسين الرؤية البصرية بالطريق العام.

وفي مركز ومدينة الزقازيق، قام المحاسب علي الصناديلي رئيس المركز بالتنسيق مع الوحدات المحلية المختلفة، ففي الوحده المحلية ببنى عامر تم رفع المخلفات وتفريغ صناديق القمامه من على طريق هريه الجديد والقديم - وبالوحده المحلية بشوبك بسطه تم رفع مخلفات القمامه والمخلفات والتراكمات والسفوحه من أمام قريه شوبك بسطه وقرية الطاهرة ودوران ابوالأخضر ودوران الزارعه من الطريق العام الزقازيق ابوحماد من الاتجاهين، وبوحدة العصلوجى تم نظافه الكوبرى العلوى ونظافه الفتحات الموجوده بسور السكه الحديد ونظافه الطرق والشوارع وكذلك النظافه من أعلى الكوبرى العلوى حتى إدارة المرور ومن أمام كارفور والطرق وداخل قريه العصلوجى أمام مخزن الغاز وامام الصحه وكذلك نظافه أسفل الكوبرى العلوى وكذلك نظافه أمام وخلف الوحده الصحيه بالعصلوجى.

وتم رفع الإعلانات المخالفة بمدينة الزقازيق بمنطقة الزراعة وش الزراعة والتجنيد وبوجود قسم المتابعه والإعلانات برئاسة المركز تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.