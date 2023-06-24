اليوم.. وصول آخر رحلات حجاج السياحة إلى الأراضي المقدسة

يصل اليوم السبت، آخر رحلات نقل حجاج السياحة إلى مطاري جدة والمدينة المنورة تمهيدًا لبدء فريضة الحج.

وأعلنت السلطات السعودية، الطوارئ لاستقبال الحجاج والاطمئنان على وصولهم إلى أماكن إقامتهم.

وقالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار ورئيس بعثة الحج السياحي هذا العام، إن بعثة الحج السياحي أعلنت حالة الاستنفا ر القصوى بين لجانها كافة لمتابعة وصول شركات السياحة.

وفاجأت مؤسسة رواف مني المسئولة عن تقديم خدمات الطوافة وكافة الخدمات بالمشاعر المقدسة في مني وعرفات الحجاج بتجهيز استقبال خاص للحجاج، إذ قام مسؤولها وجميع موظفيها باستقبال حجاج السياحة المصريين بالورود والبخور والأناشيد الدينة.

كما قام مسؤولي المؤسسة بتوزيع الحلوى على حجاج السياحة، وموافقتهم حتى غرفهم، للاطمئنان على تسكينهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم.