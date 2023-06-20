وصول 10 آلاف من حجاج السياحة إلى السعودية حتى الآن

تكثف لجان وزارة السياحة، المرور اليومي على مقار إقامة حجاج بيت الله، بمكة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، للاطمئنان على الحجاج وحل جميع الشكاوى، خصوصًا بعد تزايد عدد حجاج وزارة السياحة الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة إلى 10 آلاف حاج حتى الآن.

ووجه أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بضرورة الوجود والمتابعة على مدار الساعة والمرور على كافة المقرات والاطمئنان على الحجاج، واستقبال كافة الشكاوى وحالات التائهين بالمقرات الرسمية للبعثة أو عن طريق وسائل الاتصال المختلفة التى توفرها وزارة السياحة والآثار في كل من مصر والمملكة العربية السعودية.

وأعلنت وزارة السياحة، منذ أيام، أنه تم تجهيز وافتتاح أول عيادة للبعثة الطبية لتقديم الخدمات الطبية لحجاج الحج السياحي والذين يبلغ عددهم حوالي 16 ألف حاج هذا العام، وذلك بفندق أبراج القصواء بمنطقة أجياد بمكة المكرمة.

وأوضحت الوزارة أن اختيار مكان العيادة وقع على تلك المنطقة نظرًا لوجود عدد كبير من حجاج السياحة في الفنادق المحيطة بها مما يسهل الوصول إليها من جانب الحجاج.

وقالت سامية سامي، رئيس بعثة الحج السياحي ورئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة، إن الوزارة تبذل جهدًا كبيرًا لتوفير سبل الراحة لحجاج السياحة، وتزويدها بمخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يحقق أفضل خدمة طبية علاجية ووقائية للحجاج المصريين.