الداخلية توجه قافلة إنسانية وطبية للبحر الأحمر والوادي الجديد

وجهت وزارة الداخلية توجه قافلة إنسانية وطبية بنطاق محافظتى"البحر الأحمر ، الوادى الجديد.

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فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وإستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد – معك فى كل مكان"

فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

فقد واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد .. معك فى كل مكان"- تحت رعاية السيد/رئيس الجمهورية .

ويأتي ذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من (قاطنى القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً والسيدات المعيلات)..حيث إضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية).

وإستهدفت المُبادرة عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظتي"البحر الأحمر ، الوادى الجديد"لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين .

حملات طبية بالمجان للمواطنين

حيث قامت الحملة بتوزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.. وكذا زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الإحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.

كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.

كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية.

وقد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

وتقوم وزارة الداخلية بتكثيف جهودها بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وذلك بتوفير احتياجاتهم الأساسية بإيصالها لهم في أماكن تواجدهم.

وتقوم الوزارة بالاتفاق مع الجهات المعنية بتوفير سلع بأسعارٍ مُخفضة من أجل توفيرها لمن هم بحاجتها في كافة أرجاء الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار السعي العام من الدولة على تذليل كافة العقبات أمام المواطنين قبل بداية موسم عيد الأضحى المُبارك.

وتنال جهود الوزارة استحسان الشعب المصري الذي يشعر بانعكاس تلك الجهود بالإيجاب على الوطن والمواطنين في كافة مُحافظات جمهورية مصر العربية.