حملة مرورية مكثفة على كافة بكافة الطرق والمحـاور بالجمهورية

تواصل الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏79461مخالفة مرورية متنوعة.

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وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (79461) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

(24990) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(1057) مخالفةالسير بدون تراخيص.

(15) مخالفة موقف عشوائى.

(50) مخالفة شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

سيارة نقل تصطدم بعقار في أوسيم

وفي سياقٍ مُتصل، اصطدمت سيارة نقل بعقار في منطقة البراجيل بأوسيم، ولم يسفر الحادث عن إصابات، واستمع رجال المباحث لأقوال سائق السيارة، وذكر أن عجلة القيادة اختلت في يده، مما أدى لوقوع الحادث.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بمنطقة البراجيل في أوسيم، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة نقل بعقار، دون إصابات.

استمع رجال المباحث لأقوال السائق، وذكر أن عجلة القيادة اختلت في يده، مما أدى لانحراف السيارة عن الطريق واصطدامها بالعقار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وعلى جانب آخر، اشتعل حريق بسيارة، في مدينة الشيخ زايد بالجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران دون إصابات، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بسيارة في المجاورة الرابعة، بمدينة الشيخ زايد، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمحل الواقعة، وسيطر رجال الحماية المدنية على النيران دون إصابات.

استمع رجال المباحث لأقوال مالك السيارة، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

وتكثف الإدارة العامة للمرور حملاتها من أجل الوصول لشوارع أكثر أمناً وأماناً.

ويشن رجال المرور يومياً حملات مُكبرة تستهدف ضبط المُخالفات المختلفة.