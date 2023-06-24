أسعار الأسماك اليوم السبت.. اعرف البلطي وصل كام

أسعار الأسماك.. تباينت أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية وسوق العبور للجملة، قبل حلول عيد الاضحى المبارك بأيام قليلة، وسجل سمك البلطي المزارع 85 جنيها، بينما سجل سعر السمك الدنيس وحقق 200 جنيه.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السمك خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية وسوق العبور للجملة، والتي تباينت في معظم أنواعها مع استقرار على أخر ارتفاع للانواع الأخرى، وتُعد الأسماك من أهم اللحوم التي يقبل عليها المستهلك لرخص ثمنها وأهميتها الغذائية وقدرتها على أعطاء الجسم أنواع كثيرة من البروتينات التي تمد الانسان بالطاقة والحيوية، وجاءت أسعارها على النحو الأتي:

أسعار السمك اليوم السبت في الاسواق المصرية

الاسماك

سجل سعر السمك البلطي المزارع بنحو 85 جنيها.

بينما سجل سعر السمك البوري وحقق 120 جنيها.

كما سجل سعر السمك الطوبار وحقق 80 جنيها.

بينما سجل سعر السمك الدنيس وحقق 200 جنيه.

كما سجل سعر سمك القاروص وحقق 180 جنيها.

بينما سجل سعر السالمون وحقق 430 جنيها.

وسجل سمك البربوني نحو 140 جنيها.

وسجل سمك المكرونة السويسي نحو 130 جنيهات.

بينما سجل سعر الماكريل البحري نحو 95 جنيها.

كما سجل سعر سمك السيلفر نحو 45 جنيها.

بينما سجل سعر السبيط نحو 250 جنيها.

كما سجل سعر الجمبري الوسط نحو 260 جنيها.

بينما سجل سعر الجمبري الكبير نحو 300 جنيه.

كما سجل سعر الجمبري الجامبو نحو 350 جنيها.

وسجل سمك الكاليماري البلدي نحو 130 جنيها.

بينما سجر سمك الشعور البحري نحو 30 جنيها.

وسجل سعر الجمبري الصغير نحو 230 جنيهات.

وسجلت سعر الكابوريا نحو 80 جنيها.

بينما سجل سعر السمك البلطي البلدي نحو 80 جنيها.

كما سجل سعر البلطي الصغير نحو 55 جنيها.

بينما سجل سعر الكابوريا الكبيرة نحو 150 جنيها.

وتجدر الإشارة إلى أن المزارع السمكية تستحوذ على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن، كما يسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك عام 2019 حوالي 35 ألف طن.

هذا ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جرامًا، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.