وزير الزراعة يتفقد المنافذ التابعة للوزارة ويوجه بتوفير السلع بالأسعار المخفضة للمواطنين

استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بزيارة مفاجئة للمنافذ التابعة للوزارة ومعرض خير مزارعنا لأهالينا يرافقه المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية للمواطنين.

جاء ذلك في إطار مبادرة كلنا واحد التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وفي ضوء توجيهات د مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الأسواق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ووجه السيد القصير المسئولين عن منظومة المنافذ بضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين خصوصًا اللحوم والالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة مع ضرورة أن تكون بجودة عالية نظرًا لثقة المستهلك في السلع المعروضة في المنافذ التابعة للوزارة.

وزير الزراعة:

واستمع وزير الزراعة إلى آراء بعض المواطنين واقتراحاتهم بشأن جودة وأسعار السلع التي تقدمها الوزارة واستمرار ضخها في منافذها خلال عيد الأضحى المبارك.

ووجه المواطنون الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستمرار دعمه لمنظومة الأمن الغذائي.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة أطلقت مبادرة خير مزارعنا لأهالينا وأيضًا من خلال منافذها الثابتة والمتحركة تقوم بطرح السلع الغذائية للمواطنين في كافة المحافظات بأسعار مخفضة في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين.