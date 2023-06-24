السجن والغرامة والإبعاد.. السعودية تقرعقوبة مخالفي أنظمة الحج

قال عادل حنفي، نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن الأمن العام بوزارة الداخلية السعودية أصدر بيانًا أوضح فيه أن كل من يتم ضبطه وهو ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية أو إيوائهم ، سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وبغرامة مالية تصل إلى (50) ألف ريال عن كل مخالف يتم نقله.

وأضاف حنفي: “ وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين ، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة ، ويمنع من دخول المملكة ، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي ، كما دعت المديرية العامة للجوازات السعودية جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بالتقيد والإلتزام بأنظمة وتعليمات الحج” .

عقوبة تأدية الحج بدون تصريح

وفي سياق متصل، أوضح حنفي أن عقوبة تأدية الحج بدون تصريح وتحت شعار(حج بلا مخالف) تصل إلى الترحيل من السعودية والمنع من دخول المملكة لمدة (10) سنوات ، بجانب عقوبات أخرى من الغرامة المالية ، كما أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه لن يسمح نهائياً بأداء فريضة الحج لجميع أنواع تأشيرات الزيارة سواء العائلية أو تجارية أو عمل والشخصية والإلكترونية والحكومية والمرور ، وأن هذه التأشيرات تسمح لحاملها بالإقامة داخل المملكة طوال المدة المحددة بالتأشيرة وليس لأداء فريضة الحج .

خطة مرورية متكاملة لإتمام حجتك بكل يسر

وأختتم حنفي أنه ضمن خطة أمن الحج لعام 1444/2023 التي تهدف لتوفير سبل الراحة والتسهيل ، قام المرور السعودي بإطلاق خطة مرورية متكاملة لإتمام حجتك بكل يسر ، بحيث تضمن الخطة إتجاهات الحركة المرورية وخطوط السير في مكة المكرمة والمشاعل المقدسة.

ستة خرائط تفاعلية تساعد الحاج على معرفة الطرق والإتجاهات

كما تم تصميم ستة خرائط تفاعلية تساعد الحاج على معرفة الطرق والإتجاهات خلال وقت إقامته وهما : خريطة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، وخريطة مكة ، وخريطة المسجد الحرام والمنطقة المحيطة به ، وخريطة منى ، وخريطة المزدلفة ، وخريطة عرفات ، حتى يتمكن الحاج من إختيار مساره بعناية كما يمكن الإطلاع على جميع الخرائط من خلال تطبيق (الحج) .



حذرت مدينة الملك سعود الطبية، الحجاج في موسم الحج هذا العام من ارتداء ملابس الإحرام المصنوع من البوليستر، وتعد هذه نصيحة للحجاج بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

أكدت السلطات السعودية، أنه تحت شعار "حج بلا مخالف" لا إمكانية لأداء فريضة الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك للقادمين من خارج المملكة.



