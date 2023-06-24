«الصحفيين» تطلب الانضمام للاتحاد الدولى

تقدمت نقابة الصحفيين بطلب رسمى للانضمام إلى الاتحاد الدولى للصحفيين الذى يعد أكبر منظمة عالمية للصحفيين والتى تتحدث باسم الصحفيين داخل نظام الأمم المتحدة وضمن الحركة النقابية العالمية ويضم الاتحاد أكثر من 600 ألف صحفى منضمين إلى 187 نقابة وجمعية من خلال 146 دولة وعلمت الوفد أن النقابة تقدمت بطلب الانضمام من أجل تقديم عدد من الخدمات للصحفيين المصريين كالدورات التدريبية الخاصة بالسلامة المهنية فى تغطية الصراعات والحروب وحقوق الصحفيين فى الإعلام الرقمى.

وعلمت الوفد أن قيمة الاشتراك للصحفى بالاتحاد تعادل 50 جنيها مصريا وتلتزم النقابة بدفع اشتراك سنوى بقيمة 8 آلاف دولار، فى حين أن قيمة الاشتراك باتحاد الصحفيين العرب تبلغ 4 آلاف دولار، كما رد أحد أعضاء المجلس على ادعاءات وجود مسئولين صهاينة بالاتحاد أن الكيان الصهيونى قد تمت تجميد عضويته بالاتحاد، كما أن ناصر أبوبكر، نائب رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين فلسطينى الجنسية.

ويسعى الاتحاد الدولى للصحفيين للعمل والتحرك على المستوى الدولى للدفاع عن حرية الصحافة والعدل الاجتماعى، من خلال اتحادات صحفيين قوية، وحرة، ومستقلة.