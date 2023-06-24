السبت 24 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

إنطلاق فاعليات مبادرة "ساند" لمجابهة الظواهر المجتمعية السلبية بالمنيا

لوجو مبادرة ساند
لوجو مبادرة ساند بالمنيا

انطلقت صباح اليوم السبت ، فعاليات مبادرة ساند لمجابهة الظواهر المجتمعية السلبية بمحافظة المنيا ، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة مكتب مساعد الوزير للسياسات بالتنسيق والتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، وكذلك بالتعاون مع مؤسسة القادة ، إعتبارا من اليوم السبت ٢٤ يونيو ، بقاعة مديرية الشباب والرياضة ، وفي تمام الساعه ١٢ ظهرا ، والتي يشارك بها لفيف من قيادات إدارات ومراكز الشباب والرياضة شمال وجنوب المحافظة ، وقيادات العمل العام ومؤسسات المجتمع المدني .

وتتضمن الظواهر السلبية تشمل ( ترويج الإشاعات - التنمر - التحرش ) ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا.

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