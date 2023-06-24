إنطلاق فاعليات مبادرة "ساند" لمجابهة الظواهر المجتمعية السلبية بالمنيا

انطلقت صباح اليوم السبت ، فعاليات مبادرة ساند لمجابهة الظواهر المجتمعية السلبية بمحافظة المنيا ، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة مكتب مساعد الوزير للسياسات بالتنسيق والتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، وكذلك بالتعاون مع مؤسسة القادة ، إعتبارا من اليوم السبت ٢٤ يونيو ، بقاعة مديرية الشباب والرياضة ، وفي تمام الساعه ١٢ ظهرا ، والتي يشارك بها لفيف من قيادات إدارات ومراكز الشباب والرياضة شمال وجنوب المحافظة ، وقيادات العمل العام ومؤسسات المجتمع المدني .

وتتضمن الظواهر السلبية تشمل ( ترويج الإشاعات - التنمر - التحرش ) ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا.