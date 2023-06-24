محامي صاحبة الفستان الأزرق يكشف العقوبة المتوقعة على مصور فيديو الرقص (فيديو)

كشف أمير متولي محامي ياسمين صاحبة الفستان الأزرق، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد صاحب القاعة التي شهدت تصوير موكلته وهي ترقص في فرح صديقتها، وكذلك مجموعة من رواد السوشيال ميديا، لافتا إلى أن القانون يقول إن الإذاعة أو النشر بدون صاحب الفيديو يعد جريمة.

وكشف محامي ياسمين صاحبة الفستان الأزرق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل واقعة نشر الفيديو، مشيرا إلى أن هذا الفرح كان منذ اسبوعين تقريبا وبعد 48 ساعة تصدرت الفتاه محركات البحث.

صاحبة الفستان الأزرق رقصت وسط مجموعة من الفتيات

وأشار أمير متولي محامي ياسمين صاحبة الفستان الأزرق، إلى أن موكلته حضرت الفرح كأي مدعوة ورقصت وسط مجموعة من الفتيات، مؤكدا أن العقوبات تصل إلى 15 عاما في حالة صاحب الأمر تهديدات.

حدثت ياسمين صاحبة فيديورقص فتاة الفستان الأزرق عن المعاناة التي تعرضت لها، بعد انتشار الفيديو الشهير لها وهي ترقص في فرح صديقتها، وذلك خلال مداخلتها في برنامج 90 دقيقة.

وقالت ياسمين صاحبة واقعة الفستان الأزرق، أنا بجد مش مسامحة أي حد اتكلم في حقي وفي عرضي، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي نزل الفيديو، واللي طلعوا عليا شائعات وكلام مش كويس، وأنا بقيت مكسوفة أنزل الشارع، وانا كنت في فرح صاحبتي مش بعمل حاجة غلط، و90% من اللي واقفين كانوا ستات، والفرح كان عائلي، وناس قالت عليا رايحة تجيب عريس، والناس مش متخيلة الوجع اللي أنا ووالدتي استحملناه، ومينفعش حد يحكم على تاني بالطريقة دي.



واستكملت باكية: الناس ساكته على فيديوهات تيك توك ومسكوا فيا، والموضوع مؤذي نفسيًا جدًا، وحاجة متمنهاش لغيري، والتنمر والكلام الوحش اللي بتعرض ليه بيوجع.



وعن تفاصيل الفرح التي ظهرت فيه ياسمين صاحبة فيديو الفستان الأزرق قالت: والدة العروسة ووالدتي قرايب، وأنا معرفش مين إلي صور الفيديو، وعملت بلاغ أول ما الفيديو اتنشر، وإن شاء الله حقي هيرجع.



أما بالنسبة لموضوع زواجها وطلاقها بسبب الفيديو المنتشر قالت ياسمين: أنا مش متزوجة، وأدرس في كلية الآداب بقسم الآثار في جامعة المنصورة، وتعرضت لإساءات في الجامعة بسبب الفيديو، ومكنتش عاوزة أكمل امتحانات.



وفي نهاية حديثها وجهت ياسمين رسالة للشخص الذي تسبب في نشر الفيديو قائلة، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ويبتليك في أعز ما ليك، وربنا هينتقم منه بطريقته، وأنا ماليش غير ربنا.

وفي الآونة الأخيرة، انتشر فيديو لـ فتاة ترقص بعفوية شديدة في فرح صديقتها، وتعرضت لانتقادات شديدة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.