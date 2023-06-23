جولة مفاجئة لوكيل صحة البحيرة بمستشفي الأطفال فى أبو حمص

أجرى الدكتور حموده الجزار، وكيل مديرية الصحة بالبحيرة، برفقه فريق من التفتيش المالي والإداري بالمديرية، مرورا مفاجئا على مستشفى الأطفال التخصصي بأبوحمص، فى وجود الدكتور بلال الشهاوى نائب المدير والفريق الطبي والإداري بها، وقام بتفقد بعض أقسام المستشفى، وقام بالمرور على قسم الإستقبال والطوارئ والعيادات والعمليات الجديدة.

مرور مفاجئ من وكيل صحة البحيرة على مستشفى الأطفال بأبوحمص

واطمأن وكيل مديرية الصحة بالبحيرة، على توافر كافة الأدوية والمستلزمات، وشدد سيادته على تواجد الأطباء كلٌ فى مكان عمله، وعلى تكثيف أعداد الأطباء فى الطوارئ، بحيث يكون هناك توفير ودعم دائم من الأطباء فى الفترة المسائية.



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وأكد على ضرورة الإهتمام بالملف الطبي والتأكيد على كتابة ملاحظات الطبيب بكل دقة، والتوجيه بالتسجيل الطبي لكل حاله بمنتهى الدقة، وتقديم كافة الخدمات لمريض الطوارئ وكافة الفحوصات بالمجان، وعدم تحملة مريض الطوارئ لأى أعباء إضافية، ووجه بالحرص على تنظيم دخول المنتفعين على البوابة منعًا للإزدحام، كذلك أمام الإستقبال والعيادات، بالإضافة إلى الحرص على تقديم كافة الخدمات بشكل لائق وجيد، والعمل على راحة الأطفال المرضى وتسخير كافة جهود الفريق الطبي والفريق المعاون من أجل خدمتهم، حتى تستمر المستشفى فى تقديم كافة الخدمات بالشكل اللائق والمتميز المعروف عنها.

وفى نهاية جولته المرورية، حث الفريق الطبي والإداري وكافة العاملين، على بذل المزيد من الجهد لتحسين الخدمة الصحية المقدمة لأطفال البحيرة.

ويأتي ذلك في إطار متابعة سير العمل بكل المنشآت الصحية وخاصة المستشفيات، ومتابعة مدى الإنضباط وتواجد الأطباء على رأس العمل، والإطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.