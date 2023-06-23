علياء بسيوني زوجة أحمد سعد تعلن عن حملها الثاني بجلسة تصوير نارية

أعلنت عليا بسيوني زوجة الفنان أحمد سعد عن حملها الثاني، وذلك من خلال أحدث جلسات التصوير التي شاركت بها محبيها ومتابعيها، عبر صحفتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

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علياء بسيوني

علياء بسيوني تعلن عن حملها الثاني بأحدث جلسات التصوير

بدت علياء بسيوني فى الصور وهي حامل فى الشهور الأخيرة، مرتدية فستانا مجسما باللون "البينك" مكشوف وينتمي إلي قصة الأوف شولدر، ويتميز بفتحة في منطقة الساق، وهو ما جعل جميع أصدقائها على الصفحة يهنئونها على حملها الثاني متمنين لها الذرية الصالحة.

أحمد سعد وزوجتة علياء بسيوني

علياء بسيوني زوجة أحمد سعد

جائزة أحمد سعد فى الميما

حصل أحمد سعد مؤخرا على جائزة أفضل مطرب لعام 2023 ضمن حفل توزيع جوائز الميما وذلك بعد النجاحات التى حققها مؤخرا بمجموعة من الأغنيات الناجحة.

أحمد سعد يعلن إنتهائه من تصوير أجدد أعماله الغنائية "الفلوس"

ويبتكر سعد خلال الأغنية "رقصة" جديدة على طريقته الخاصة، بعد تصدره منصات السوشيال ميديا برقصته الاستثنائية على أغنيته "سايرينا يا دنيا"، كما يظهر خلال الكليب بـ"لوك" مميز ويقود دراجة نارية وذلك خلال مقاطع فيديو وصور تسريبها من موقع التصوير.

أحمد سعد

أغنية الفلوس

وتأتي أغنية الفلوس بعد انتهاء أحمد سعد مؤخرا من تسجيل أغنية "اختياراتي" الأغنية الدعائية لفيلم "مستر إكس" للنجوم أحمد فهمي وهنا الزاهد، كما تعقب آخر كليباته الغنائية "فوق واتعلم".

أحمد سعد

كما تعد أغنية "الفلوس" استكمالا لحالة النشاط الغنائي التي يعيشها أحمد سعد خلال هذا العام، والتي ظهر خلالها بعدة أغنيات ناجحة جماهيريًا، منها "قادر أكمل" التي كسرت حاجز 86 مليون مشاهدة على يوتيوب، وكليب "يا عراف" الذي تخطى 35 مليون، بجانب أغنية مسلسل الأجهر خلال السباق الرمضاني.