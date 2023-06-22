أحمد سعد يحرج سمية الخشاب على الملأ برد فعل صادم (شاهد)

أحرج المطرب أحمد سعد طليقته سمية الخشاب برد فعله على سخريتها منه مؤخرًا بعد ظهوره بملابس شفافه خلال حفله بالمملكة العربية السعودية ضمن موسم حفلات جدة، وجاء ذلك على هامش حضوره حفل توزيع جوائز "ميدل إيست ميوزك أورد" MEMA في مدينة العلمين الجديدة.

أحمد سعد يخرج عن صمته بعد سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

أكد أحمد سعد أنه لم يشعر بالإستياء تجاه سمية الخشاب عقب تصريحاتها الأخيرة عنه مؤكدًا أنها واحدة ضمن جمهوره ولها الحق في إنتقاده بهدف الخوف على مصلحته كفنان، متابعًا: "سمية الخشاب تقول اللي هي عايزاه، وكل واحد يقول اللي هو عايزه".

أحمد سعد وسمية الخشاب

وأضاف أحمد سعد: "هما كلهم جمهوري وكلهم ناس عايزين مصلحتي، وإنها ترقص على أغنيتي أكيد هي بتحب تشجعني دايماً وأكيد بتحبّلي الخير وإني أكون ناجح، وأكيد الناس مش عايزة تصطاد ليا الأخطاء، كلهم عايزنّي أبقى أحسن وبقيت بالفعل".

وتطرق أحمد سعد خلال حواره للتعليق على انتقادات الجمهور اللاذعة التي تعرض لها أيضًا بسبب ارتدائه ملابس شفافة وقال: "بشكر كل الناس اللي هاجمتني، لأنهم شايفين إني فرد من أسرتهم وواحد منهم ومارضيوش عليا كده إني ألبس حاجة وحشة، حسيت إني جوا كل بيت وجوا كل أسرة".

أحمد سعد وسمية الخشاب

واستكمل أحمد سعد: "مش هظهر كده تاني، ولو في حاجة شبك هخيطها أنا على إيدي"، متابعًا: "الناس شايفنِّي في حتة تانية وجوا بيوتهم وأسرتهم، ياما ناس لبست كده ولبست حاجات تانية، ولكن أنا فعلاً مش من الناس اللي بتصر على الحاجات الغلط، وبطلع أقول أنا غلط طالما معجبهمش".

على صعيد آخر، حصد المطرب أحمد سعد 3 جوائز خلال حفل توزيع جوائز ميدل إيست ميوزك أورد MEMA ، كأفضل مطرب، وأفضل فيديو كليب عن أغنية "وسع وسع" وأفضل أغنية "إيه اليوم الحلو دا" من فيلم "عمهم" للفنان محمد إمام.

أحمد سعد وسمية الخشاب

سمية الخشاب تسخر من إطلالة أحمد سعد في حفل جدة: وأنا أقول لبسي راح فين

وكانت الفنانة سمية الخشاب قد استغلت الموقف المحرج الذي تعرض له طليقها النجم أحمد سعد في حفله الأخير ضمن حفلات موسم جدة، بعد ظهوره بإطلالة صادمة وملابس شفافة وصفها الجمهور بالنسائية، وحرصت على مواكبة التريند بالسخرية منه بتغريدات غامضة ومثيرة للجدل، الأمر الذي جعلها تتصدر تريند تويتر خلال الساعات الأخيرة.

وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها الشخصي بمنصة التغريدات المُصغرة "تويتر": "وأنا أقول لبسي راح فين؟!"، ثم تبعتها بتغريدة أخرى قائلة: "عليكي هدوم"، في إشارة منها لأغنية أحمد سعد "عليكي عيون"، الأمر الذي فسره الكثيرون بأنها تقصد السخرية منه، ولكنها قامت بحذف الأخيرة بعد هجوم الكثيرين عليها، كما أكد البعض أن التغريدة منسوبة إليها ولم تكتبها من البداية.

أحمد سعد وسمية الخشاب

سعر إطلالة أحمد سعد المثيرة للجدل في حفل جدة:

وكان الفنان أحمد سعد قد أثار موجة جدل واسعة بسبب إطلالته غير المألوفة التي اعتمدها في حفله الأخير ضمن حفلات موسم جدة على مسرح بنش مارك، حيث ظهر مرتديًا بلوزة من خامة الشبك على Vest، بتوقيع العلامة التجارية الشهيرة Dsquared2، بنفس التنسيق الذي ظهر به عارض الأزياء صادق ديش في الحملة الدعائية للملابس.

وبلغ سعر الفيست 1680 دولارًا، ما يعادل 52 ألف جنيه، أما البلوزة فبلغ سعرها 750 دولارًا، أي ما يعادل سعره 23 ألف جنيه.