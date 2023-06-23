منة فضالي تطمئن الجمهور علي والدتها بعد وعكة صحية شديدة

خرجت والدة الفنانة منة فضالي من المستشفى، وذلك بعدما تعرضت خلال الأيام الماضية لأزمة صحية، تسببت في نقلها إلى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات.

منة فضالي برفقة والدتها

منة فضالي تطمئن جمهورها " الحمد الله أمي خرجت من المستشفى النهاردة"

نشرت منة فضالي، في منشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة :"ألف حمد وشكر ليك يا رب، الحمد الله أمي خرجت من المستشفى النهاردة، شكرا لكل الناس اللي سألت وبعتت رسائل، وأسفة لو مكنتش برد على بعض المكالمات ربنا يكفيكم شر المرض والتعب".

منة فضالي برفقة والدتها

منة فضالي تطالب الجميع بالدعاء لوالدتها

استعانت منة فضالي خلال الفترة الماضية مطالبة جمهورها أن يدعو لوالدتها بالشفاء، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة، وأكدت أن والدتها سوف تدخل الرعاية المركزة.

تابعت منة فضالي عبر موقع التواصل الأجتماعي فيس بوك معبرة :"أمي داخلة الرعاية ادعولها.. ربنا يشفيكي يا أمي ويخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدا".

أخر أعمال منة فضالي

من ناحية أخري، يذكر أن الفنانة منة فضالي نجحت في شهر رمضان الماضي 2023 بمشاركتها في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" أمام محمد رمضان وإخراج محمد سامي، وتستعد لتصوير الجزء الثاني خلال الفترة المقبلة لرمضان 2024.

منة فضالي

من فضالي الميلاد والنشأة

ولدت منة فضالي "4 سبتمبر 1983 "، ممثلة مصرية.

حياتها

ولدت في القاهرة تخرجت من كلية سياحة وفنادق، ظهرت لأول مرة على الشاشة في مسلسل أين قلبي في عام 2002، وأعقبته بالاشتراك في مسلسل الناس في كفر عسكر من إخراج نادر جلال. شاركت في مسلسل حمزة وبناته الخمسة، ومسلسل عفاريت السيالة في عام 2004.

منة فضالي

كشفت خلال استضافتها ببرنامج "شيخ الحارة" على قناة القاهرة والناس في 18 مايو 2018، أنها تزوجت دون علم والدتها من الملحن محمد ضياء. وانفصلت عنه بعد زواج دام حوالي 7 أشهر فقط.